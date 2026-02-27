Hatalmas strandfejlesztés indul a Balatonon

A TOP Plusz program beruházása 2027-ben indulhat, és a tervek szerint 2029 júniusára teljesen megújul a Balaton-part egyik legnépszerűbb fürdőhelye – írja a Péntcentrum a Hírbalaton alapján.

A támogatási szerződés idén januárban lépett hatályba, az irányító hatóság január 5-én fogadta el a pályázati okiratot. A projekt a meglévő engedélyes tervek módosításával valósul meg, jelenleg a tervezési közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik

A fejlesztés célja a strand kapacitásának növelése és a szolgáltatások korszerűsítése. Új központi sétány épül, szabadtéri színpad és új kiszolgálóépületek létesülnek, emellett bővítik a zöldfelületeket is.

A projektben konzorciumi partnerként részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, a kivitelezés beszerzése és maga az építkezés is az ő hatáskörükbe tartozik majd.

A beruházás része a strand közvetlen környezetének parkosítása és a Balaton-parti sétányhoz való szorosabb kapcsolódás kialakítása is.

Család- és gyermekbarát elemeket építenek be, valamint fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát: csatlakozás jön létre a Balatoni Bringakörúthoz, új kerékpáros- és mikromobilitási tárolókat alakítanak ki.

Fontos szempont, hogy a strand üzemeltetése során

minden látogatóra legalább 10 négyzetméter zöldterület jusson.

A jelenlegi kapacitás azonban korlátozott, ezért az északi irányban található focipálya bevonásával csaknem 5000 négyzetméterrel növelik a strand területét. A fennmaradó részen zöldterület-fejlesztés és egy új közösségi tér kap helyet.

Varga Zsófia, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az új, modern követelményeknek megfelelő fogadóépület mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kiegészítő infrastruktúrára is.

Megújul a pavilonsor és a focipálya melletti parkoló, valamint parkolóhely-fejlesztés is megvalósul.

A kivitelezés a tervek szerint 2027-ben indulhat el, a projekt pedig 2029 június végére zárulhat le. A fejlesztéssel a város célja, hogy hosszú távon növelje a strand vonzerejét és fenntarthatóbb, zöldebb környezetet teremtsen a látogatók számára.