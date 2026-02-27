ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kelebiára közlekedõ teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én. Elindult hajnalban a forgalom a MÁV-csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza.
Nyitókép: Lakatos Péter

Új kőolaj- és egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között

Infostart

Elutasította az ukrán elnök, hogy az Európai Unió nagykövete vizsgálja Ukrajnában a Barátság kőolajvezetéket. Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között. Elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására. A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kinevezett szakértőkből állna. A szlovák miniszterelnöknek az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában. A megbeszélés megerősítette, hogy különböznek az álláspontok a kőolajvezeték állapotát illetően. Az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem akarja, hogy az Európai Unió nagykövete tegye meg ugyanezt. Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva – közölte Fico. Lehet ugyanakkor szlovák-ukrán csúcstalálkozó, ahol az olajszállításokról is egyeztethetnek. A Magyar-szlovák vizsgálóbizottság létrehozásáról Robert Fico kormányfővel állapodott meg korábban Orbán Viktor miniszterelnök.

A horvát gazdasági miniszter szerint a nemzetközi jog nem ír elő kötelezettséget az orosz olaj tranzitjára - írja a Világgazdaság. Ante Susnjar a Mol felszólítására reagált, a magyar cég szerint a horvátok a korlátozással uniós jogot sértenek. Kártérítési pert is kilátásba helyeztek. A horvát tárcavezető arra szólította fel Szlovákiát és Magyarországot, hogy hagyjanak fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával. Orbán Viktor kormányfő viszont arra szólította fel a horvátokat, hogy teljesítsék szerződéses kötelezettségüket és a Mol tankerhajójának megérkezése után a kőolajat küldjék el Magyarországra.

Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között. A NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra – jelentette be külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter közölte azt is, Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelője épül meg Magyarország és Szerbia között.

Elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon és márciusban a személyszállítás is megkezdődhet – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Belgrádban arról számolt be: naponta 16 nemzetközi vonat közlekedik majd a két főváros között, és közülük 4 is összeköti Bécset Belgráddal.

Négy büntetőeljárás van folyamatban Samsung SDI gödi gyárához kapcsolódóan – közölte honlapján a rendőrség. A közlemény szerint hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt 2023-ban két eljárást indult, az egyik ügyben az ügyészség már vádat emelt. 2024-ben környezetkárosítás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. Idén pedig ismét hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt indított büntetőeljárást a rendőrség. A Katasztrófavédelem azt közölte a 444-el, hogy tudtak arról, hogy a veszélyes anyagok egy részét a gödi akkummulátorgyárból többször más településekre szállították. Ilyenkor azokat a telepeket is ellenőrizték, és többször szankcionálták is ezért a gyárat.

Januárban a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4 százalékkal mérséklődött. A KSH előzetes adatai szerint idén januárban 6.216 gyermek született.Az év első hónapjában 12.061 ember halt meg Magyarországon, mintegy kétszer annyi, mint ahány született.

Nyilvántartásba vette az első országos pártlistát az áprilisi országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság, a Mi Hazánk Mozgalom listáját Toroczkai László pártelnök vezeti. A testület nyilvántartásba vette az örmény, a roma, a bolgár és a román nemzetiség országos listáját is.

Az ukrán elnök lát esélyt arra, hogy novemberig véget ér a háború. Volodimir Zelenszkij ezt a Sky Newsnak nyilatkozta. Eközben helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai ukrán atomerőműnél egy távvezeték megjavításának idejére. Az IMF pedig közölte, több mint 8 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá Ukrajnának.

A lengyel parlament alsóháza megszavazta az Európai Biztonsági Akcióprogram, a SAFE eszközeinek lengyelországi felhasználását lehetővé tevő tervezetet. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből.

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be az Bizottság elnöke Brüsszelben. A Fidesz és a Tisza is elfogadhatatlannak minősítette a lépést.

Új, csúcstechnológiás akkumulátorrendszer-összeszerelő üzemet adott át a csehországi központjában, Mladá Boleslavban a Skoda Auto. A 205 millió eurós beruházással létrejött, 55 ezer négyzetméteres csarnokban évente akár 335 ezer járműhöz elegendő akkumulátorrendszert állíthatnak elő.

Bezárja utolsó Szlovákiában működő utolsó gyártóüzemét a Samsung. Galántán tévék készülnek, a termelés több szakaszban, fokozatosan áll le májusig a mintegy nyolcszáz alkalmazottat foglalkoztató üzemben.

Németországban 48 órás munkabeszüntetést tart vasárnap hajnalig mintegy 100 ezer tömegközlekedési dolgozó. A regionális és elővárosi vonatokat és a légiközlekedést nem érinti a sztrájk.

Távozásra szólította fel az Izraelben tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége a térség feszült biztonsági helyzete miatt. Nagy-Britannia pedig Iránban zárta be nagykövetségét. Az Egyesült Államok külügyminisztere ennek ellenére hétfőn Izraelbe látogat, ahol Iránról, Libanonról és a gázai helyzetről tárgyal.

Olajszennyezés érte el Thaiföld egyik legnépszerűbb üdülőszigetét, Phuket több strandját. Egy Banglades felé tartó teherhajó február 7-én borult fel a sziget partjainál, majd röviddel később elsüllyedt. A roncsból olaj szivárog a tengerbe.

Carine Tardieu Ragaszkodás című drámája nyerte el a legjobb filmnek járó César-díjat. A legjobb rendezés díját az amerikai Richard Linklater vehette át a francia filmes új hullám alkotói előtt tisztelgő alkotásáért. A legjobb színésznek járó szobrot Laurent Lafitte-nek ítélték, a legjobb színésznő Léa Drucker lett. A César életműdíjat Jim Carrey kapta.

Kezdőlap    Belföld    Új kőolaj- és egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között

ukrajna

a nap hírei

szerbia

olaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Minden nap egy kicsivel jobbnak lenni” – Mi lehet Norvégia titka?

„Minden nap egy kicsivel jobbnak lenni” – Mi lehet Norvégia titka?

Minden nap csak egy kicsit fejlődni és egymást irigység nélkül segíteni – ez a norvég sikersorozat receptje a sportéletben és azon túl is. A többi között erről beszélt az InfoRádióban a 10-szeres magyar válogatott futballista Kovács Péter, aki kitért a Bodö/Glimt Bajnokok Ligája-menetelésére is.
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez már a fordulat a forint árfolyamában?

Ez már a fordulat a forint árfolyamában?

Stabilan indult a forint számára a pénteki kereskedés az euróval szemben, a lengyel zloty ellenében még erősödni is tudott a hazai fizetőeszköz. Délutánra viszont elfogyott az ereje és a héten látott felülteljesítéséből visszaadott valamennyit a forint. Péntek este az EUR-HUF árfolyam 377 környékén, az USD-HUF 319 környékén állapodott meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
65 évesen nyugdíjba vonult Lagzi Lajcsi: elárulta, mennyi pénzt kap és mire szánja

65 évesen nyugdíjba vonult Lagzi Lajcsi: elárulta, mennyi pénzt kap és mire szánja

A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

President Trump said he was not happy with Iran's stance, but had not yet decided whether to attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 20:55
A diktálás végnapjai: átadták Szerencsen az új okosmérő-gyárat
2026. február 27. 19:52
Baleset az M1-es autópályán, nagy a torlódás
×
×