Új kőolaj- és egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására. A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kinevezett szakértőkből állna. A szlovák miniszterelnöknek az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában. A megbeszélés megerősítette, hogy különböznek az álláspontok a kőolajvezeték állapotát illetően. Az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem akarja, hogy az Európai Unió nagykövete tegye meg ugyanezt. Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva – közölte Fico. Lehet ugyanakkor szlovák-ukrán csúcstalálkozó, ahol az olajszállításokról is egyeztethetnek. A Magyar-szlovák vizsgálóbizottság létrehozásáról Robert Fico kormányfővel állapodott meg korábban Orbán Viktor miniszterelnök.

A horvát gazdasági miniszter szerint a nemzetközi jog nem ír elő kötelezettséget az orosz olaj tranzitjára - írja a Világgazdaság. Ante Susnjar a Mol felszólítására reagált, a magyar cég szerint a horvátok a korlátozással uniós jogot sértenek. Kártérítési pert is kilátásba helyeztek. A horvát tárcavezető arra szólította fel Szlovákiát és Magyarországot, hogy hagyjanak fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával. Orbán Viktor kormányfő viszont arra szólította fel a horvátokat, hogy teljesítsék szerződéses kötelezettségüket és a Mol tankerhajójának megérkezése után a kőolajat küldjék el Magyarországra.

Az új kőolajvezeték mellett egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között. A NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra – jelentette be külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter közölte azt is, Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelője épül meg Magyarország és Szerbia között.

Elindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon és márciusban a személyszállítás is megkezdődhet – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Belgrádban arról számolt be: naponta 16 nemzetközi vonat közlekedik majd a két főváros között, és közülük 4 is összeköti Bécset Belgráddal.

Négy büntetőeljárás van folyamatban Samsung SDI gödi gyárához kapcsolódóan – közölte honlapján a rendőrség. A közlemény szerint hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt 2023-ban két eljárást indult, az egyik ügyben az ügyészség már vádat emelt. 2024-ben környezetkárosítás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. Idén pedig ismét hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt indított büntetőeljárást a rendőrség. A Katasztrófavédelem azt közölte a 444-el, hogy tudtak arról, hogy a veszélyes anyagok egy részét a gödi akkummulátorgyárból többször más településekre szállították. Ilyenkor azokat a telepeket is ellenőrizték, és többször szankcionálták is ezért a gyárat.

Januárban a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4 százalékkal mérséklődött. A KSH előzetes adatai szerint idén januárban 6.216 gyermek született.Az év első hónapjában 12.061 ember halt meg Magyarországon, mintegy kétszer annyi, mint ahány született.

Nyilvántartásba vette az első országos pártlistát az áprilisi országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság, a Mi Hazánk Mozgalom listáját Toroczkai László pártelnök vezeti. A testület nyilvántartásba vette az örmény, a roma, a bolgár és a román nemzetiség országos listáját is.

Az ukrán elnök lát esélyt arra, hogy novemberig véget ér a háború. Volodimir Zelenszkij ezt a Sky Newsnak nyilatkozta. Eközben helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai ukrán atomerőműnél egy távvezeték megjavításának idejére. Az IMF pedig közölte, több mint 8 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá Ukrajnának.

A lengyel parlament alsóháza megszavazta az Európai Biztonsági Akcióprogram, a SAFE eszközeinek lengyelországi felhasználását lehetővé tevő tervezetet. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből.

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be az Bizottság elnöke Brüsszelben. A Fidesz és a Tisza is elfogadhatatlannak minősítette a lépést.

Új, csúcstechnológiás akkumulátorrendszer-összeszerelő üzemet adott át a csehországi központjában, Mladá Boleslavban a Skoda Auto. A 205 millió eurós beruházással létrejött, 55 ezer négyzetméteres csarnokban évente akár 335 ezer járműhöz elegendő akkumulátorrendszert állíthatnak elő.

Bezárja utolsó Szlovákiában működő utolsó gyártóüzemét a Samsung. Galántán tévék készülnek, a termelés több szakaszban, fokozatosan áll le májusig a mintegy nyolcszáz alkalmazottat foglalkoztató üzemben.

Németországban 48 órás munkabeszüntetést tart vasárnap hajnalig mintegy 100 ezer tömegközlekedési dolgozó. A regionális és elővárosi vonatokat és a légiközlekedést nem érinti a sztrájk.

Távozásra szólította fel az Izraelben tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége a térség feszült biztonsági helyzete miatt. Nagy-Britannia pedig Iránban zárta be nagykövetségét. Az Egyesült Államok külügyminisztere ennek ellenére hétfőn Izraelbe látogat, ahol Iránról, Libanonról és a gázai helyzetről tárgyal.

Olajszennyezés érte el Thaiföld egyik legnépszerűbb üdülőszigetét, Phuket több strandját. Egy Banglades felé tartó teherhajó február 7-én borult fel a sziget partjainál, majd röviddel később elsüllyedt. A roncsból olaj szivárog a tengerbe.

Carine Tardieu Ragaszkodás című drámája nyerte el a legjobb filmnek járó César-díjat. A legjobb rendezés díját az amerikai Richard Linklater vehette át a francia filmes új hullám alkotói előtt tisztelgő alkotásáért. A legjobb színésznek járó szobrot Laurent Lafitte-nek ítélték, a legjobb színésznő Léa Drucker lett. A César életműdíjat Jim Carrey kapta.