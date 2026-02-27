ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
A Ferencváros játékosai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntõbe.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Európa-liga-sorsolás élőben: ellenfelet kap a Fradi!

Infostart

Az Európa-liga sorsolásán kiderül, z FC Porto és a Sporting Braga közül melyiket kapja a Ferencváros. Sőt, kicsivel távolabbra is nézhetünk…

A Ludogorec kiejtése után versenyben maradó Ferencváros ellenfelet kap a nyolcaddöntőre. Biztosan portugál csapat következik: az FC Porto vagy a Sporting Braga.

ferencváros

európa-liga

sorsolás

13 éves lány az észak-koreai atomprogram élén? – A szakértő szerint nem lenne ebben semmi kockázat

13 éves lány az észak-koreai atomprogram élén? – A szakértő szerint nem lenne ebben semmi kockázat
Kim Dzsong Un 13 éves lánya lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója és a haderő irányítója, legalábbis erről ír egy dél-koreai lap hírszerzési forrásokra hivatkozva; a tábornokok a kislánynak kötelesek jelenteni, és rendszeresen kapnak tőle parancsokat, utasításokat is. Csoma Mózes Korea-kutató, volt szöuli nagykövet szerint a dél-koreai információt fenntartásokkal kell kezelni.
Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

A téma a Barátság kőolajvezeték helyzete volt, a telefonpartnerek megállapodásra is jutottak a további lépésekkel kapcsolatban.
 

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Közzétették a kockázati készültségi tervet: ez vár ránk, ha megtámadják Magyarország energiahálózatát

Közzétették a kockázati készültségi tervet: ez vár ránk, ha megtámadják Magyarország energiahálózatát

Valószínűtlen a kritikus eszközállományt/berendezéseket érintő fizikai támadás, a vezérlő központot érintő fizikai támadás, valamint egyebek mellett a fosszilis tüzelőanyaghiány, beleértve a földgázhiányt is - áll Magyarország közelmúltban frissített villamos energia kockázati készültségi tervében. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) néhány héttel ezelőtt, február elején jelentette be, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelően, valamint a villamos energia törvényben meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta, aktualizálta, elfogadta és közzétette a villamosenergia-ellátási kockázati készültségi tervet. Mindez azért aktuális, mert február 25-én szerdán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megerősítik Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül az országba.

Egyre szűkül az út Budapestre: magyar rangadó lesz a BL-ben, őket kapták Szoboszlaiék

Egyre szűkül az út Budapestre: magyar rangadó lesz a BL-ben, őket kapták Szoboszlaiék

Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.

What we know after latest escalation in Pakistan-Afghanistan tensions

What we know after latest escalation in Pakistan-Afghanistan tensions

Bombings by Pakistan are the most significant development in tensions between the two neighbours - though the physical impact remains unclear.

