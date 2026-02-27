A Ludogorec kiejtése után versenyben maradó Ferencváros ellenfelet kap a nyolcaddöntőre. Biztosan portugál csapat következik: az FC Porto vagy a Sporting Braga.
Európa-liga-sorsolás élőben: ellenfelet kap a Fradi!
Az Európa-liga sorsolásán kiderül, z FC Porto és a Sporting Braga közül melyiket kapja a Ferencváros. Sőt, kicsivel távolabbra is nézhetünk…
Valószínűtlen a kritikus eszközállományt/berendezéseket érintő fizikai támadás, a vezérlő központot érintő fizikai támadás, valamint egyebek mellett a fosszilis tüzelőanyaghiány, beleértve a földgázhiányt is - áll Magyarország közelmúltban frissített villamos energia kockázati készültségi tervében. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) néhány héttel ezelőtt, február elején jelentette be, hogy az európai uniós előírásoknak megfelelően, valamint a villamos energia törvényben meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta, aktualizálta, elfogadta és közzétette a villamosenergia-ellátási kockázati készültségi tervet. Mindez azért aktuális, mert február 25-én szerdán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megerősítik Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül az országba.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
