Lengyel külügyminiszter: a világháborúhoz hasonló jöhet

Radoslaw Sikorski a lengyel parlamentben, a Szejmben elmondott beszédében a Magyar Nemzet szemléje szerint azt mondta, fel kell készülni egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A világháborúk léptékéhez hasonló konfliktusok veszélyére figyelmeztetett.

Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök nem békét akar, hanem megadást. Hozzátette: ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nemhogy nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, növekedne.

We must be prepared for a war like the one our grandfathers fought in, Polish Foreign Minister Sikorski said today.



A külügyminiszter szerint Oroszország már most is hajtott végre drónbetöréseket, vasúti pályák elleni szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.