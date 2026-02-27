ARÉNA - PODCASTOK
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes programbeszédet tart a lengyel kormány külpolitikájáról a lengyel parlamenti alsóház, a szejm ülésén Varsóban 2026. február 26-án.
Lengyel külügyminiszter: a világháborúhoz hasonló jöhet

Infostart

Radoslaw Sikorski azt is egyértelművé tette, hogy Lengyelország – amely Oroszországgal és Ukrajnával is határos – egy esetleges újabb orosz agresszió esetén az első vonalban lenne.

Radoslaw Sikorski a lengyel parlamentben, a Szejmben elmondott beszédében a Magyar Nemzet szemléje szerint azt mondta, fel kell készülni egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A világháborúk léptékéhez hasonló konfliktusok veszélyére figyelmeztetett.

Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök nem békét akar, hanem megadást. Hozzátette: ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nemhogy nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, növekedne.

A külügyminiszter szerint Oroszország már most is hajtott végre drónbetöréseket, vasúti pályák elleni szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Orbán Viktor miniszterelnök egy, az Európai Tanács elnökéhez, António Costához címzett levelében egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a Barátság kőolajvezeték megsérült szakasza állapotának vizsgálatára, amit az Európai Bizottság „pozitív lépésként” értékelt.
 

