2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videófelvételről készült kép az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőműről a délkelet-ukrajnai Enerhodarban 2022. augusztus 7-én. A támadás során egy kiégett fűtőcsövek tárolására szolgáló raktárt ért találat, valamint radioaktivitás mérésére szolgáló szenzorok sérültek meg. Az orosz és az ukrán erők egymást vádolják a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével.
Nyitókép: MTI/EPA//Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Helyi orosz–ukrán tűzszünet lépett életbe, rémisztő oka van

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Helyi tűzszünet lépett életbe Ukrajnában a zaporizzsjai atomerőműnél egy fontos távvezeték megjavítása érdekében – közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A délkelet-ukrajnai létesítmény Európa legnagyobb atomerőműve. Az orosz erők röviddel Moszkva 2022 februárjában megkezdett teljes körű háborújukban elfoglalták.

Az erőmű a háború során többször megrongálódott, ami miatt fennállt egy nukleáris baleset veszélye. A reaktorokat óvintézkedésként leállították, de hűtésükhöz továbbra is áramra van szükség.

A NAÜ nyilatkozatban az X-en közölte, hogy jelenleg is folyik a munka a létesítményben „a 330 kilovoltos tartalék-áramellátás helyreállításának érdekében”. „A szerelés előtt aknamentesítésre is szükség van” – idézték a dokumentumban Rafael Grossinak, az IAEA vezetőjének szavait.

A NAÜ szerint az érintett távvezetéken az áramellátás február 10-én szakadt meg, míg egy másik, 750 kilovoltos vezeték sértetlen maradt.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergia-együttműködési vállalatnak, a Roszatomnak a vezetője is megerősítette a NAÜ által közvetített tűzszünetet.

Mindkét fél többször is vádolta a másikat azzal, hogy tüzérséggel támadta az erőművet.

A harcok alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a NAÜ több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása.

