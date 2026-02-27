Elszabadult a tempó Kőbányán – képek

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. február 9. és 22. között összesen 248 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások.

A police.hu cikke szerint két autós is a megengedett legnagyobb 50 km/h-s sebesség kétszeresével haladt. Egyikőjük az Albertirsai úton 103 km/h-val közlekedett, míg a másik a Keresztúri úton 107 km/h-val száguldott. Az első esetben 140 000, míg a másodiknál 210 000 forint közigazgatási bírságot ír elő a jogszabály.

Police.hu

Mint olvasható, a BRFK továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések!