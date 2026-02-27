ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.49
usd:
317.94
bux:
126768.38
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Elszabadult a tempó Kőbányán – képek

Infostart

Két hét alatt 248 gyorshajtót mértek be a X. kerületben.

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. február 9. és 22. között összesen 248 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások.

A police.hu cikke szerint két autós is a megengedett legnagyobb 50 km/h-s sebesség kétszeresével haladt. Egyikőjük az Albertirsai úton 103 km/h-val közlekedett, míg a másik a Keresztúri úton 107 km/h-val száguldott. Az első esetben 140 000, míg a másodiknál 210 000 forint közigazgatási bírságot ír elő a jogszabály.

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. február 9. és 22. között összesen 248 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások.
Police.hu

Mint olvasható, a BRFK továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések!

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. február 9. és 22. között összesen 248 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások.
Police.hu

Kezdőlap    Autó    Elszabadult a tempó Kőbányán – képek

rendőrség

gyorshajtás

kispest

sebesség-ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

A nap folyamán másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba, és ezen az újabb találkozón is bebizonyosodott, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajszállítást - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
 

Szijjártó Péter: Kijev ma színt vallott, politikai okok miatt blokkolják az olajszállítást

Egy napot adott a Mol, ha a Janaf nem enged, jogi lépések következhetnek

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Egész Európára veszélyes rakétát vetett be Moszkva, céldátumot mondott Trump a háború lezárására – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Fényképes bizonyítékok erősítik meg, hogy Oroszország bevetette Ukrajnában a 9M729-es manőverező rakétát. Ez az a fegyverrendszer, amely az Egyesült Államok 2019-es kilépéséhez vezetett a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló INF-szerződésből - számol be a Reuters. Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború mielőbbi lezárásáról. A beszélgetés tényét és tartalmát egy ukrán hivatalos forrás, valamint két másik, a hívás részleteit ismerő személy is megerősítette - számolt be az Axios. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar itt bukja el a pénzét: elképesztő számok jöttek a legnépszerűbb oldalról

Sok magyar itt bukja el a pénzét: elképesztő számok jöttek a legnépszerűbb oldalról

Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton tells House panel she 'had no idea' of Epstein's crimes

Hillary Clinton tells House panel she 'had no idea' of Epstein's crimes

The ex-secretary of state called for President Trump to be questioned under oath about his past association with the sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 10:40
Nagyot ugrik fölfelé a benzinár, itt vannak a számok
2026. február 26. 05:36
A nevét sem ismerik a magyar autósok a leggyakoribb KRESZ-táblának
×
×