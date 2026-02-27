ARÉNA - PODCASTOK
Ügyészségi fotó a börtönbe bejuttatott mobiltelefontól.
Nyitókép: ugyeszseg.hu

Minimobil ment be a börtönbe, aztán jött az ítélet

Infostart

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vádirata alapján a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt négy személyt, mert tiltott tárgyakat csempésztek be fogvatartottaknak.

A bíróság által megállapított – vádirattal egyező – ítélet szerint egy büntetés-végrehajtási intézetben biztonsági felügyelőként dolgozó férfi 2021 novemberétől, rokonán keresztül illegális kapcsolatot tartott fenn két fogvatartottal és készpénzért cserébe vállalta, hogy tiltott tárgyakat csempész be nekik a börtönbe.

A fogvatartottak a rokon által megszerzett mobiltelefonért és az annak működtetéséhez szükséges eszközökért, – amellyel meg nem engedett kapcsolatot kívántak fenntartani a büntetés-végrehajtási intézetből – 300.000 forintot adtak, ebből a biztonsági felügyelő 100.000 forintot kapott.

A büntetés-végrehajtási őrmester a tiltott tárgyakat az intézetbe bevitte, de azokat már nem volt alkalma átadni a fogvatartottaknak – olvasható az Ügyészség honlapján.

Az ügyészség minősített hivatali vesztegetés bűntettével vádolta meg a négy elkövetőt.

A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa tegnap hozott ítéletében vád szerinti minősítéssel a terhelteket bűnösnek mondta ki és valamennyiüket letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

A volt büntetés-végrehajtási dolgozót a bíróság 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 300.000 forint pénzbüntetésre, míg a többi vádlottat 1,5 év és 2,5 év közötti börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy a közvetítőként közreműködő rokonnal szemben is kiszabott – ugyanezen összegű – pénzbüntetést.

A vádlottak és védőik az ítélettel szemben elsősorban a felmentésük érdekében, másodsorban enyhítésért fellebbeztek, míg az ügyészség a kiszabott szabadságvesztés mértékének emelése érdekében jelent be fellebbezést a vádlottak terhére, így az ítélet nem jogerős.

