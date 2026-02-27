Lesz „magyaros” nyolcaddöntő a BL-nyolcaddöntőben: Galatasaray–Liverpool

A Liverpool és a Galatasaray, azaz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, illetve Sallai Roland csapata találkozhat.

A mostani sorsolás az utolsó a 2025–2026-os BL-idényben, teljes lesz az ágrajz.

A párosítás:

PSG–Chelsea

Galatasaray–Liverpool

Real Madrid–Manchester City

Atalanta–Bayern München

Newcastle United–Barcelona

Atlético Madrid–Tottenham HFC

Bodö/Glimt–Sporting CP

Bayer Leverkusen–Arsenal

Az ágrajz szerint a negyeddöntők párosítása:

PSG vagy Chelsea – Galatasaray vagy Liverpool

Real Madrid vagy Manchester City – Atalanta vagy Bayern München

Newcastle United vagy Barcelona – Atlético Madrid vagy Tottenham HFC

Bodö/Glimt vagy Sporting CP – Bayer Leverkusen vagy Arsenal

A nyolcaddöntők játéknapjai: