2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: and Ibrahima Konate of Liverpool celebrates victory following the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Stu Forster

Lesz „magyaros” nyolcaddöntő a BL-nyolcaddöntőben: Galatasaray–Liverpool

Infostart

Kisorsolták Svájcban a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosítását. Minden veresenyben lévő csapat két lehetséges ellenfélből kapott egyet. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja Sallai Roland csapatával, a Galatasaray gárdájával találkozik.

A Liverpool és a Galatasaray, azaz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, illetve Sallai Roland csapata találkozhat.

A mostani sorsolás az utolsó a 2025–2026-os BL-idényben, teljes lesz az ágrajz.

A párosítás:

  • PSG–Chelsea
  • Galatasaray–Liverpool
  • Real Madrid–Manchester City
  • Atalanta–Bayern München
  • Newcastle United–Barcelona
  • Atlético Madrid–Tottenham HFC
  • Bodö/Glimt–Sporting CP
  • Bayer Leverkusen–Arsenal

Az ágrajz szerint a negyeddöntők párosítása:

  • PSG vagy Chelsea – Galatasaray vagy Liverpool
  • Real Madrid vagy Manchester City – Atalanta vagy Bayern München
  • Newcastle United vagy Barcelona – Atlético Madrid vagy Tottenham HFC
  • Bodö/Glimt vagy Sporting CP – Bayer Leverkusen vagy Arsenal

A nyolcaddöntők játéknapjai:

  • március 10–11.
  • március 17–18.

