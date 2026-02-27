Lesz „magyaros” nyolcaddöntő a BL-nyolcaddöntőben: Galatasaray–Liverpool

A Liverpool és a Galatasaray, azaz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, illetve Sallai Roland csapata találkozhat.
A mostani sorsolás az utolsó a 2025–2026-os BL-idényben, teljes lesz az ágrajz.
A párosítás:
- PSG–Chelsea
- Galatasaray–Liverpool
- Real Madrid–Manchester City
- Atalanta–Bayern München
- Newcastle United–Barcelona
- Atlético Madrid–Tottenham HFC
- Bodö/Glimt–Sporting CP
- Bayer Leverkusen–Arsenal
Az ágrajz szerint a negyeddöntők párosítása:
- PSG vagy Chelsea – Galatasaray vagy Liverpool
- Real Madrid vagy Manchester City – Atalanta vagy Bayern München
- Newcastle United vagy Barcelona – Atlético Madrid vagy Tottenham HFC
- Bodö/Glimt vagy Sporting CP – Bayer Leverkusen vagy Arsenal
A nyolcaddöntők játéknapjai:
- március 10–11.
- március 17–18.