ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.11
usd:
319.08
bux:
126534.75
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dubravka Dedovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter találkozója Belgrádban 2026. február 27-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Szijjártó Péter üzent az ukránoknak

Infostart / MTI

A brüsszeli és kijevi zsarolási potenciál visszaszorítása érdekében nemcsak új kőolajvezeték, hanem egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, a NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására hazánkba – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot– folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: „a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat”.

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek. Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett. Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg – tette hozzá.

„És ezáltal három szárazföld által körülzárt ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú zsarolásoknak” – hangsúlyozta.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy a nehéz helyzetben derül ki, hogy ki kire számíthat. Amikor szerb barátaink nehéz helyzetbe kerültek a NIS-t illető szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta az üzemanyag-exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítsuk közösen azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba– közölte.

Kifejtette, hogy az ukrán vezetés többször is lebuktatta magát az utóbbi napok során,

ugyanis először a rendszerüzemeltető vállalat jelezte a Mol irányába, hogy a Barátság vezeték minden tekintetben készen áll a tranzit újraindítására, majd a kijevi kormány tagjai is világossá tették, hogy nem fogadnak magyar, szlovák, sőt európai uniós szakértőket sem annak felderítésére, hogy igazat mondanak-e.

Rámutatott, hogy a helyzet tanúsítja, hogy a tengerparttal nem rendelkező államokat viszonylag könnyű zsarolni az energiaszállításokkal, ezért a cél Kijev és Brüsszel zsarolási potenciáljának visszaszorítása, és ennek egyik legjobb eszköze az, hogy a Mol megvásárolja a NIS szerb olajvállalatot.

Tehát azzal, hogy a Mol megvásárolja a szerb olajvállalatot, azzal, hogy megépítjük a magyar-szerb kőolajvezetéket, és mellé készen állunk egy olajtermékvezeték megépítésére, ezzel védettséget szerzünk magunknak a következő évekre az ukrán típusú zsarolásokkal szemben – hangsúlyozta.

„Jól haladunk a tárgyalásokon, a Mol és az orosz tulajdonos megegyeztek. Folyamatosak az egyeztetések az amerikai kormánnyal, hogy az amerikai szankciós hivatal hagyja jóvá a szerződést. (…) Készítjük elő a magyar-szerb kormányközi megállapodást az energetikai együttműködésről, amely egy biztos beruházási környezetet fog garantálni ahhoz, hogy a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók olyan összehangolt módon működjenek, hogy ennek a három országnak az ellenállóképességét az ukrán típusú zsarolásokkal szemben megnövelje” – fűzte hozzá.

Magyar-szerb összefogással kivédjük az ukrán zsarolási kísérletet, magyar-szerb összefogással kivédjük azt, hogy az ukránok olajellátási problémákat okozzanak Magyarországon – szögezte le.

„Úgyhogy azt üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes sem a szerbekkel, sem a magyarokkal kezdeni, mert nem ma kezdtük a szakmát, nem ma reggel jöttünk a 6:20-assal, azaz érdemes mással szórakozni, nem velünk” – összegzett.

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter üzent az ukránoknak

ukrajna

szijjártó péter

szerbia

olajszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva
A horvátok azért nem engedik át az orosz olajat, mert azt akarják, hogy Magyarország és Szlovákia váljon kiszolgáltatottá az ő vezetéküknek, az Adriának – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hortay Olivér szerint az ukránok nem fogják beengedni az Orbán Viktor által bejelentett magyar-szlovák vizsgálóbizottságot.
 

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így megy el víkendezni a forint: gyengült kissé az árfolyam, ez már a visszarendeződés?

Így megy el víkendezni a forint: gyengült kissé az árfolyam, ez már a visszarendeződés?

Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I saw nothing, I did nothing wrong,' Bill Clinton says as he testifies about Jeffrey Epstein

'I saw nothing, I did nothing wrong,' Bill Clinton says as he testifies about Jeffrey Epstein

The former US president says if he knew of Epstein's crimes he would have "turned him in myself".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 18:27
Heves vita után jóváhagyta a Bundestag az uniós menekültügyi politika reformját
2026. február 27. 17:19
Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva
×
×