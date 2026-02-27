Szijjártó Péter üzent az ukránoknak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot– folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: „a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat”.

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek. Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett. Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg – tette hozzá.

„És ezáltal három szárazföld által körülzárt ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú zsarolásoknak” – hangsúlyozta.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy a nehéz helyzetben derül ki, hogy ki kire számíthat. Amikor szerb barátaink nehéz helyzetbe kerültek a NIS-t illető szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta az üzemanyag-exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítsuk közösen azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba– közölte.

Kifejtette, hogy az ukrán vezetés többször is lebuktatta magát az utóbbi napok során,

ugyanis először a rendszerüzemeltető vállalat jelezte a Mol irányába, hogy a Barátság vezeték minden tekintetben készen áll a tranzit újraindítására, majd a kijevi kormány tagjai is világossá tették, hogy nem fogadnak magyar, szlovák, sőt európai uniós szakértőket sem annak felderítésére, hogy igazat mondanak-e.

Rámutatott, hogy a helyzet tanúsítja, hogy a tengerparttal nem rendelkező államokat viszonylag könnyű zsarolni az energiaszállításokkal, ezért a cél Kijev és Brüsszel zsarolási potenciáljának visszaszorítása, és ennek egyik legjobb eszköze az, hogy a Mol megvásárolja a NIS szerb olajvállalatot.

Tehát azzal, hogy a Mol megvásárolja a szerb olajvállalatot, azzal, hogy megépítjük a magyar-szerb kőolajvezetéket, és mellé készen állunk egy olajtermékvezeték megépítésére, ezzel védettséget szerzünk magunknak a következő évekre az ukrán típusú zsarolásokkal szemben – hangsúlyozta.

„Jól haladunk a tárgyalásokon, a Mol és az orosz tulajdonos megegyeztek. Folyamatosak az egyeztetések az amerikai kormánnyal, hogy az amerikai szankciós hivatal hagyja jóvá a szerződést. (…) Készítjük elő a magyar-szerb kormányközi megállapodást az energetikai együttműködésről, amely egy biztos beruházási környezetet fog garantálni ahhoz, hogy a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók olyan összehangolt módon működjenek, hogy ennek a három országnak az ellenállóképességét az ukrán típusú zsarolásokkal szemben megnövelje” – fűzte hozzá.

Magyar-szerb összefogással kivédjük az ukrán zsarolási kísérletet, magyar-szerb összefogással kivédjük azt, hogy az ukránok olajellátási problémákat okozzanak Magyarországon – szögezte le.

„Úgyhogy azt üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes sem a szerbekkel, sem a magyarokkal kezdeni, mert nem ma kezdtük a szakmát, nem ma reggel jöttünk a 6:20-assal, azaz érdemes mással szórakozni, nem velünk” – összegzett.