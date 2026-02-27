„Minden nap egy kicsivel jobbnak lenni” – Mi lehet Norvégia titka?

Norvégiában már nem okozott meglepetést a Bodö/Glimt sikere – mondta az InfoRádiónak Kovács Péter annak kapcsán, hogy a norvég együttes kedden este idegenben 2-1-re verte az olasz Intert a Bajnokok Ligája tavaszi rájátszásában, amelynek tétje a nyolcaddöntőbe jutás.

Az utóbbi öt meccsen a Bajnokok Ligájában négy győzelme és egy döntetlenje volt a csapatnak, ami kívülről nézve bombameglepetés, de a korábbi válogatott labdarúgó, norvégiai légiós szerint Norvégián belül várható volt tőlük, miután döntetlent játszottak a Dortmunddal, megverték az Atleticót a Manchester Cityt, aztán az Intert is, amely tavaly finalista volt a legrangosabb európai kupasorozatban.

„Nagyon bizakodó volt az egész ország, hogy ez a 3-1-es előny megtartható lesz Milánóban, és ez sikerült is, úgyhogy teljesen megérdemelten jutottak tovább a következő körbe” – írta le a helyzetet, ám most érdekes lesz, hogy a további ellenfelek mennyire veszik őket komolyan, mert most már azért érdemes lesz, eredményeikre mindenki felkapta a fejét Európában.

A tízszeres magyar válogatott futballista beszélt a klub előrelépésének hátteréről is.

„Nagyon családias klub.

Bodö egy kisváros Észak-Norvégiában, ahol nem nagyon van más, mint a foci, a csapatnak így monopolhelyzete van a városban, mindenki drukkol nekik.

A legnagyobb dolog eddig az volt, hogy 2018 után, amikor felkerültek a legmagasabb osztályba, nagyon kis költségvetéssel odavitték az edzőt, Kjetil Knutsent, aki elkezdte felépíteni nemcsak a csapatot, de az egész klubot. Az egész város a klub mögött áll, és 8 év alatt sikerült fölépíteni egy olyan kultúrát, mert ez itt a legfontosabb, hogy mindenki alárendeli magát a csapat érdekeinek. A klub azért dolgozik, hogy a legjobb játékosokat hozza Bodőbe. Természetesen a játékosok tudnak futballozni, de a legfontosabb az a kultúra, amivel mindent felépítettek” – ecsetelte.

A 2002 óta szinte folyamatosan a norvég futballközegben élő Kovács Péter kitért a klub és a szurkolók mentalitására és szemléletére is.

„Az egész klubban, az egész városban nem igazán beszélnek eredményről, tehát nekik az a legfontosabb, hogy minden nap egy kicsivel jobbak legyenek. Nemcsak a játékosokról beszélünk, hanem aki a klubban dolgozik, arról is, a másodedző, a takarító, tehát mindenki. Ha erre gondolunk, akkor az eredmények jöttek maguktól, ami így logikus. Nem tudom, hogy eladható ez a gondolkodás más országokban, de a norvégoknál nagyon bejött. És nem csak a fociban: síben, atlétikában, teniszben, golfban egyaránt vannak világsztárjaik.”

Vagyis

a napi munkában Norvégiában nagyon hisznek, abban, hogy ha a napi munkát nagyon sokáig csinálják, akár több évig, és mindenki így gondolkodik, annak eredménye lesz.

Hozzátette: Norvégia jóléti társadalom, nincs szerepe az irigységnek, mindenki másnak a javát szeretné, azt, hogy sikeres legyen. A Bodö/Glimt csapata is ebben a szemléletben emelkedik fel, az ország teljes labdarúgása támogatja ezt a sikert.

A Bodö/Glimt sikere tehát csak egy példa a norvég sport felemelkedésére. Az ország futballválogatottja magabiztosan jutott ki a nyári világbajnokságra. Van sztárjátékosa a Manchester Cityben, az Arsenalban és az Atlético Madridban is, a norvég küldöttség az élen végzett a milánói cortinai téli játékok éremtáblázatán, nem is akármekkora fölénnyel.