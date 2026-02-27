Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az Szlovákia tulajdona. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem „orosz olaj”, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk – szögezte le.

Fico kijelentette, hogy Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.