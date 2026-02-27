ARÉNA - PODCASTOK
BRATISLAVA, SLOVAKIA - JANUARY 21: Slovakian PM Robert Fico speaks to the media during the joint press conference with Hungarian PM Victor Orban in the Mirror Hall of the Slovak Governmental Office on January 21, 2025 in Bratislava, Slovakia. The leaders met to discuss the protection of the TurkStream pipeline, the last operational gas pipeline connecting Russia with the European Union. Last week, Moscow accused Ukraine of targeting infrastructure in Russia related to the pipeline, which runs under the Black Sea to Turkey, then through Bulgaria to Serbia, Hungary, Slovakia, and Austria. (Photo by Zuzana Gogova/Getty Images)
Nyitókép: Zuzana Gogova/Getty Images

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Infostart / MTI

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte Robert Fico az X-en.

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az Szlovákia tulajdona. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem „orosz olaj”, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk – szögezte le.

Fico kijelentette, hogy Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

