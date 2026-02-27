Győr fölött engedte ki a kerozint egy Boeing 777, kényszerleszállásra készült

A Boeing 777-es a hosszú útra tankolva erősen túlsúlyos lett volna a leszálláshoz.

A túlsúlyos leszállás veszélyeztetheti a többi utast és a repülőgépet, viszont az utas ellátásához életbevágóan fontos volt a minél gyorsabb földetérés – írja közösségi oldalán a Tudásmorzsák a repülésről.

A személyzet az üzemanyag elengedésével csökkentette a repülőgép tömegét a maximálisan megengedett leszállótömeg eléréséig.

A kerozin kiengedésére az előírások szerint (évszaktól függően) legalább 2 kilométer magasságban lehet sort keríteni, hogy az üzemanyag ne érje el a talajt. A 777-es ennél magasabban, 4 kilométer körüli magasságban hajtotta végre ezt.

A beteg utast kórházba szállították, a járat ezután folytatta az utat.

A nyitókép illusztráció.