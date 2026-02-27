ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.53
usd:
318.91
bux:
126859.33
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Boeing 777-300ER nagy hatótávolságú utasszállító repülőgép
Nyitókép: Boeing

Győr fölött engedte ki a kerozint egy Boeing 777, kényszerleszállásra készült

Infostart

A magyar légtérben repülve az egyik utas szívrohama miatt sürgős bécsi kitérőt kért a Turkish Airlines Isztambulból Vancouverbe tartó járatának személyzete.

A Boeing 777-es a hosszú útra tankolva erősen túlsúlyos lett volna a leszálláshoz.

A túlsúlyos leszállás veszélyeztetheti a többi utast és a repülőgépet, viszont az utas ellátásához életbevágóan fontos volt a minél gyorsabb földetérés – írja közösségi oldalán a Tudásmorzsák a repülésről.

A személyzet az üzemanyag elengedésével csökkentette a repülőgép tömegét a maximálisan megengedett leszállótömeg eléréséig.

A kerozin kiengedésére az előírások szerint (évszaktól függően) legalább 2 kilométer magasságban lehet sort keríteni, hogy az üzemanyag ne érje el a talajt. A 777-es ennél magasabban, 4 kilométer körüli magasságban hajtotta végre ezt.

A beteg utast kórházba szállították, a járat ezután folytatta az utat.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Győr fölött engedte ki a kerozint egy Boeing 777, kényszerleszállásra készült

győr

bécs

kényszerleszállás

repülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte Robert Fico az X-en.
 

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

A Boston Consulting Group friss elemzése szerint a városok világszerte egyre inkább elfordulnak a hagyományos, önkormányzati irányítású városrehabilitációs modelltől. Helyette olyan inkluzívabb megoldásokat keresnek, amelyek aktívan bevonják a magánszektort és a helyi közösségeket. Az átalakulás hátterében a szűkülő önkormányzati költségvetések és a fenntarthatósági célkitűzések növekvő nyomása áll - írta a Boston Consulting Group.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leépítésbe kezdett a Tesco: brutális, hogy mennyi embert fog érinteni

Leépítésbe kezdett a Tesco: brutális, hogy mennyi embert fog érinteni

A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 16:36
Győri Enikő: a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a kormány lelkiismerete
2026. február 27. 15:51
Győri Enikő: az Európai Parlament egy elszabadult hajóágyú lett
×
×