Tapétavágó, sniccer, snitzer, vagy amit akartok.
Nyitókép: Pixabay

Nincs kényszerintézkedés a plakátrongáló ellen, politizálás „hirtelen felindásból"

Infostart / MTI

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak az ügyében, akivel szemben plakátrongálás miatt garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult eljárás – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A gyanú szerint a férfi szerdán kutyasétáltatás közben tapétavágó késsel elvágta a gyorskötözőt több kihelyezett választási kampányplakáton, majd szóváltásba keveredett egy emberrel, aki mobiltelefonjával rögzítette a cselekményét.

A szóváltás során a gyanúsított kétszer megütötte a másik férfit, aki emiatt a földre került. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A közlemény szerint a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén garázdaság és könnyű testi sértés vétségének megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében ingatlanra korlátozott és nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta.

Az adatok szerint a gyanúsított büntetlen előéletű, igazolt lakhellyel és munkahellyel rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezettek, az eljárás során együttműködést és megbánást tanúsított, a rendőrségen önként jelentkezett.

A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények kisebb tárgyi súlyúak, a bűnösség megállapítása esetén – a bírói gyakorlatra figyelemmel – nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása. Ezért úgy látták, a férfi esetében nem feltételezhető, hogy a büntetőeljárás alól kivonná magát.

„A plakátok levágásához használt tapétavágó kés a munkája miatt volt a terheltnél, a cselekményét nem előre eltervezetten, hanem hirtelen felindulásból követte el, a sértettet pedig nem politikai indíttatásból bántalmazta”

– írták.

A bíróság szerint az ügyben szükségtelen kényszerintézkedés alkalmazása, ezért elutasította a bűnügyi felügyelet elrendelésére irányuló ügyészségi indítványt.

A végzés nem végleges.

