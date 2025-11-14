ARÉNA - PODCASTOK
Document Management System - DMS with arrange folder and files icons. Man setup storage backup online application on computer laptop. Software for archiving, searching, managing files and information.
Nyitókép: Getty Images

Különleges szolgáltatást kínál a VOSZ

Infostart / MTI

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elindította a VOSZ MultiMentor programot, amelynek célja, hogy összekapcsolja a magyar kis- és középvállalkozásokat a multinacionális cégekkel, és segítse őket, hogy beléphessenek a nemzetközi beszállítói láncokba - közölte a szervezet.

A VOSZ átfogó támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek képesek és készek a fejlődésre, de hiányzik még néhány lépés ahhoz, hogy a multik beszállítói körébe kerülhessenek. A program három pilléren nyugszik, a minősítési rendszeren, amely értékeli és kiemeli a beszállításra alkalmas, vagy azzá tehető magyarországi vállalkozásokat, a mentorprogramon, amely segít pótolni a hiányzó feltételeket és támogatást nyújt az első kapcsolatfelvételhez, valamint a kapcsolatépítésen, amely során a VOSZ közvetlenül köti össze a minősített magyar vállalkozásokat a nagyvállalatokkal.

Első körben három vármegyében indul a MultiMentor program, Budapest-Pest, Zala és Hajdú-Bihar területén. A VOSZ szakértői megvizsgálták a vármegyében működő vállalkozásokat, és kijelölték azokat, amelyek megfelelnek a minősítés első szintjének.

A MultiMentor program első kapcsolatépítő rendezvényei 2026 januárjában indulnak az első három kiválasztott vármegyében.

Ezeken a találkozókon a vállalkozások személyesen is bemutatkozhatnak, megismerhetik a mentorprogram részleteit, és kapcsolatba léphetnek nagyvállalati partnerekkel. Ezzel párhuzamosan a VOSZ több száz multinacionális vállalatot keres meg, hogy feltérképezze az igényeiket, és bemutassa nekik a minősített magyar beszállítókat - közölték.

A VOSZ programja nemcsak a hazai kkv-knak kínál fejlődési lehetőséget, hanem a multinacionális vállalatok számára is valós üzleti előnyt jelent; a VOSZ által minősített beszállítói körhöz csatlakozva a multik időt és erőforrást takaríthatnak meg, mert a programban részt vevő vállalkozások már egy előzetesen ellenőrzött és mentorált körből kerülnek ki - hívták fel a figyelmet. A szervezet várja azoknak a nagyvállalatoknak a jelentkezését is, amelyek szívesen kapcsolódnának a programhoz, mint partnerek.

A szervezet célzottan keresi azokat a multinacionális cégeket, amelyek nyitottak arra, hogy hazai, minősített kkv-kat vonjanak be beszállítóként.

A VOSZ MultiMentor program szakmai hátterét a VOSZ a PricewaterhouseCoopers (PwC) Magyarország közreműködésével dolgozta ki. A kezdeményezés része a VOSZ hosszú távú célkitűzésének, amely szerint a magyar vállalkozások növelhetik termelékenységüket és nemzetközi versenyképességüket közvetlenül kapcsolódva a hazai és külföldi nagyvállalatokhoz - írták a közleményben.

