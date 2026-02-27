Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
14.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
16.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
18.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
23.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Vasárnap
5.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
8.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
13.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
14.00 Győri Enikő, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
16.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
18.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
23.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa