2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Bendarzsevszkij Anton, Baán László, Hidasi Judit, Bóka János, Győri Enikő és Salát Gergely.

Szombat

11.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

14.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

16.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

18.00 Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke

23.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője

Vasárnap

5.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

8.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

13.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora

14.00 Győri Enikő, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője

16.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

18.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

23.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

