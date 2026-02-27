ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.34
usd:
318.91
bux:
127025.92
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros játékosai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntõbe.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Van miből folytatni – Már hétmilliárd forintnál is többet keresett a Ferencváros

Infostart

Tovább növelte eddig sem szerény bevételét a Ferencváros labdarúgó-csapata az Európa-liga playoff körében kiharcolt továbbjutással. A számítások szerint csak a pályán megkeresett pénz is túllépte az idei szezonban a hétmilliárd forintot.

Az alapszámokat tekintve a BL-selejtezőben is már jelentős összeget kereső klub az Európa-liga alapszakaszába kerüléssel 4,31 millió eurót, a ligaszakasz 12. helyéért 300 000 eurót, a playoff kör sikeres megvívásáért, a nyolcaddöntőbe kerülésért további 1,75 millió eurót kap. Minden győzelméért 450 ezer euró, a döntetlenekért 150 000 euró jár.

A Magyar Nemzet számítása szerint a Fradi azzal, hogy végül az El-alapszakaszában a 12. helyen végzett, és 14 meccsből nyolc alkalommal győzni tudott a 4 döntetlen és a két veresége mellett, összesen 17,7 millió eurót kaszált, ami napi árfolyamon 6,65 milliárd forintot jelentett. Ehhez jött a Ludogorec ellen megkeresett összeg, így immár 19,75 millió eurónál, magyar pénzben 7,24 milliárd forintnál tart a Ferencváros. (Hasonló összeget kalkulált ki a Football Meets Data szakportál: 19,4 millió eurót.)

Megilleti majd még a Ferencvárost az UEFA a kupasorozat összbevételéből „visszaosztott” jutalma is, de ennek pontos összege csak a sorozat pénzügyi zárását követően derül ki.

Érdemes látni, hogy a magyar léptékkel valóban rendkívüli bevétel még sokkal, de sokkal nagyobb lenne, ha a Ferencváros a BL-ben indulna. A „királykategória” ligaszakaszának utolsó két helyén végző Villarreal és Kajrat – mindkettő nyeretlenül zárta a szakaszt – másfélszer annyi pénzt keresett, mint a Ferencváros. A BL tabelláján tizenkettedik Newcastle United a ligaszakasz végéig majdnem háromszor annyi pénzt keresett, mint a Ferencváros.

Ezért is lenne elképesztően fontos, hogy – ha a Ferencváros megnyerné a magyar bajnokságot – ősszel automatikusan főtáblás lehessen. A Football Meets Data legfrissebb számítása szerint továbbra is jó esély van arra, hogy – amennyiben a BL és az Európa-liga győztese bajnoki helyezése alapján egyébként is főtáblás lenne – a Ferencvárosnak ne kelljen selejtezőt játszania.

Kezdőlap    Sport    Van miből folytatni – Már hétmilliárd forintnál is többet keresett a Ferencváros

ferencváros

európa-liga

pénzdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

A téma a Barátság kőolajvezeték helyzete volt, a telefonpartnerek megállapodásra is jutottak a további lépésekkel kapcsolatban.
 

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcsra ért a Richter!

Történelmi csúcsra ért a Richter!

Péntek reggel Ázsiában főként pozitív hangulatú kereskedést láthattunk, de Európában is óvatos emelkedés körvonalazódik. Jól teljesít a magyar piac is, a gyorsjelentés után 12 000 forint fölé emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcsot ért el a Richter. Eközben Amerikában továbbra is a negatív hangulat dominálhat, érdekes lesz megfigyelni, hogy tovább fokozódik-e a nyomás a technológiai szektoron, miután az Nvidia vártnál erősebb számai sem voltak elegendőek ahhoz, hogy megtámasszák a piacot. Eközben gazdasági események szempontjából is van mire figyelni. Többek között Franciaországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 14:06
Újabb honosításról beszélt Marco Rossi, a Fradi télen szerződtetett csatára a kiszemelt
2026. február 27. 13:01
A Bragát kapta a Ferencváros az Európa-ligában
×
×