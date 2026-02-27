Robert Fico nem zárja ki a külföldről történő levélszavazás megszüntetését a választásokon

Robert Fico szerint a cél a választások demokratikus és titkos jellegének biztosítása. Úgy véli, a levélszavazás manipulálható lehet, ezért inkább azt tartaná megfelelőnek, ha a külföldön élő szlovák állampolgárok személyesen, nagykövetségeken vagy más kijelölt helyszíneken adnák le voksukat. Példaként említette, hogy a nagy országokban, például Kanada területén több szavazóhelyiséget is létre lehetne hozni, hogy mindenki megfelelő körülmények között szavazhasson.

Fico azt is állította, hogy a 2023-as parlamenti választásokat külföldről, az Egyesült Királyságból befolyásolhatták, és hangsúlyozta: a kormány kötelességének tartja, hogy megelőzze az esetleges visszaéléseket.

A vita szükségességéről beszélt a miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter, Robert Kaliňák is. Szerinte a jelenlegi levélszavazási rendszer nem felel meg teljes mértékben az alkotmányos követelményeknek, amelyek közvetlen és titkos választást írnak elő. Úgy véli, akik dönteni akarnak Szlovákia jövőjéről, azoknak akár haza is kellene utazniuk szavazni, és inspiráló példaként említette a dán választási modellt.

A témáról folyó vitát megerősítette Juraj Blanár külügyminiszter is, aki szerint jelenleg nincs teljes mértékben biztosítva a közvetlen és titkos szavazás feltétele a külföldön élők számára. Ugyanakkor hozzátette:

a következő parlamenti választásokig még közel két év van hátra, így egyelőre nincs konkrét döntés.

Az ellenzék viszont bírálja a felvetést. A Progresszív Szlovákia szerint a levélszavazás megszüntetése a választójog korlátozását jelentené. A mozgalom elnöke, Michal Šimečka kijelentette: ha a kormánykoalíció ilyen javaslatot terjeszt elő, nyilvános nyomásgyakorlással és petícióval fognak fellépni ellene. Hangsúlyozta, hogy a legutóbbi választáson a külföldön szavazók 77 százaléka az ellenzéket támogatta, ezért szerinte a szabályok módosítása a választási eredmény befolyásolását célozhatja.

Hasonlóan fogalmazott az ellenzéki Slovensko mozgalom is, melynek képviselője szerint a kormánypártok, köztük a Robert Fico vezette Smer számára politikailag kedvezőtlen a külföldi levélszavazás, mivel az ott élő szlovákok többsége változást szeretne.

Az ellenzék arra is figyelmeztetett: ha a jövőben csak nagykövetségeken lehetne szavazni, az komoly akadályt jelentene a nagy területű országokban, például az Egyesült Államok vagy Ausztrália különböző régióiban élő szlovákok számára, akiknek akár több száz vagy ezer kilométert kellene utazniuk