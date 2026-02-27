ARÉNA - PODCASTOK
Hand of man with credit card, using a ATM
Nyitókép: sanjagrujic/Getty Images

Ott volt a PIN-kód a talált bankkártya mellett – de nem lett jó vége a történetnek

Infostart

Egy esztergomi férfi felhasznált egy talált bankkártyát a mellette lévő PIN-kóddal, és fel is használta, de a dorogi nyomozók rövid időn belül azonosították.

Január 25-én kora este egy budapesti lakos elhagyta az esztergomi vasútállomáson a pénztárcáját, amelyben a bankkártyája és az iratai voltak – írja a police.hu oldal.

A tárcát egy 28 éves esztergomi lakos találta meg, és kétszer használta Dorogon a benne lévő bankkártyát a mellette elhelyezett PIN-kóddal.

Az egyik tranzakció során tízezer, majd további ezer forintot vett fel. A dorogi rendőrök kamerafelvételek alapján rövid időn belül azonosították az elkövetőt. A pénztárca Dorog területén került elő, melyet visszaadtak a sértettnek.

A nyomozók lopás és csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit. Elismerte a bűncselekmény elkövetését, tettét megbánta, azonban elmondta, hogy

csak azért nem vett le több pénzt, mert nem maradt a bankkártyán. Élelmiszert vásárolt magának.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy senki ne tárolja egy helyen a bankkártyát és a PIN-kódot! A PIN-kód bizalmas adat, ne tegye könnyen hozzáférhetővé! Az óvatlanul tárolt kód megkönnyíti a visszaélést.

(Nyitóképünk illusztráció)

