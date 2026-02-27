ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.96
usd:
318.82
bux:
126534.75
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Robert Fico szlovák miniszterelnök az ungvári megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Infostart / MTI

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.

A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kinevezett szakértőkből állna.

A szlovák miniszterelnöknek elmondása szerint az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában.

Fico azt is közölte, hogy találkozni fog Zelenszkijjel, és azt szeretné, ha a találkozót az Európai Unió egyik tagállamában tartanák.

„Tájékoztattam az elnököt, hogy a kőolajtranzit leállítására irányuló szándék logisztikai nehézségeket és gazdasági kárt okoz. A megbeszélés megerősítette, hogy különböző az álláspontunk a kőolajvezeték állapotát illetően. Míg a mi hírszerzői jelentéseink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök kitartott amellett, hogy a vezeték helyreállítása hosszú időbe telik” – mondta Fico.

A szlovák miniszterelnök hozzátette, az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem akarja, hogy az Európai Unió nagykövete tegye meg ugyanezt. Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva – szögezte le.

A szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy az ukrán elnök találkozóra hívta őt meg. „Elfogadtam a meghívást, és felkértem a kormányhivatalt, valamint a külügy- és Európa-ügyi minisztériumot, hogy működjenek együtt az ukrán féllel egy megfelelő időpont egyeztetésében. A találkozó helyszínéül mi egy olyan európai uniós tagállamot részesítünk előnyben, ahová az ukrán elnök gyakran látogat” – írta a szlovák kormányfő.

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint orosz támadás érte a Lviv melletti Brodiban lévő létesítményt, Orbán Viktor és Robert Fico politikai zsarolással és a magyar választási kampányba való beavatkozással gyanúsítja Ukrajnát. Ukrajna ezt elutasítja, és közölte: a megrongált létesítmény kijavításán dolgozik – írta a TASR.

Kezdőlap    Külföld    Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

ukrajna

robert fico

volodimir zelenszkij

kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak

Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak

Washington már csak távolról, biztonsági garanciákkal kívánja formálni Szíria jövőjét, miután a közel-keleti ország új vezetése együttműködőnek bizonyul – mondta az InfoRádióban Wagner Péter. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője szerint arról nincs szó, hogy az USA nem figyel a jövőben a térségre, ha az Iszlám Állam újraszerveződne, vagy ha iráni fegyveres csoportok fenyegetnék az amerikai erőket Irakban, az amerikaiak továbbra is készek lehetnek különleges műveletekre.
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést

Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést

A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

President Trump said he was not happy with Iran's stance, but had not yet decided whether to attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 21:39
Nagy-Britanniában új korszakot nyithat a Zöld Párt választási győzelme
2026. február 27. 20:20
Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak
×
×