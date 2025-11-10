ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő Réka
Nyitókép: Pixabay

NGM: már az első hónapban ötezer vállalkozás igényelte a három százalékos hitelt

Infostart / MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint a kis- és középvállalkozások körében nagyon pörög a fix 3 százalékos kamatozású hitel, már 280 milliárd forintnyi kérelem érkezett be.

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett – közölte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k beruházásainak támogatása, termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében megduplázza a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindítja az 1+1 Program második ütemét

– írta az NGM. A szaktárca emlékeztet: a kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv hitelt, amelynek hatására soha nem látott roham indult az új, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.

A közlemény idézte Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárt, aki hangsúlyozta: a kormány által biztosított 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat.

A fix 3 százalékos kkv hitel indulását követő 18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban. Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt.

Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.

Az NGM hozzátette, abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege. A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot - míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi Kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagos összege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40 százalékkal magasabb hiteligényt támasztottak.

