ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.71
usd:
331.02
bux:
0
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Computer Numerical Control for cutting and weld steel structure at industrial manufacturer. Engineer oder work to CNC machine for build steel frame at steel factory.
Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Újjáélesztik Orosházán az acélöntést

Infostart / MTI

Az egykori AKG-telephelyen zöldacél-öntés zajlik majd több mint 6 milliárd forintos beruházással. A termelés a tervek szerint jövőre indul el, és a következő években 70-80 új munkahely jöhet létre.

A magyar tulajdonban lévő Emicast Zrt. 6-7 milliárd forintos beruházást indít Orosházán, az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén, amely a zöldacél-öntésre épül. Erdős Norbert a térség fideszes országgyűlési képviselője Facebook-oldalán közölte: a termelés a tervek szerint 2026-ban indul, a következő években pedig 70-80 munkahely jöhet létre.

„Ez egyszerre szól munkahelyteremtésről, ipari hagyományról és jövőbe mutató fejlesztésről” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: a projekt nemcsak ipari, hanem emberi szempontból is fontos, hiszen korábbi AKG-s szakemberek térhetnek vissza Orosházára.

Erdős Norbert arról is beszámolt, hogy tárgyalt a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) Orosháza ipari befektetéseinek állami támogatásáról. A tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy több új ipari beruházási lehetőséget indítanak el, hiszen Orosháza befektetési szempontból számos kedvező adottsággal rendelkezik. Ilyen például a több mint 30 megawattos elektromos hálózati kapacitás, a fűtésre és áramtermelésre is alkalmas 17 geotermikus kút, valamint a szakképzett munkaerő és az erős helyi szakképzési rendszer.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek), Orosháza polgármestere december elején a városházán gazdasági fórumon mutatta be a vezérigazgatót, Wolf Gábort, aki elmondta: az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. Idén májusban döntött úgy a tulajdonosi kör, hogy az orosházi AKG telephelyet megvásárolják, a telephely és a géppark fejlesztése, beszerzése után 2026 őszére terveznek sorozatgyártást.

A beol.hu tudósítása szerint Wolf Gábor közölte, hogy a beruházásnak több része van: a telephelyen az épületek felújítása, a gépbeszerzések (amelyek folyamatban vannak, többségüket Finnországból importálják), továbbá napelempark és tárolókapacitás biztosítása. Ez utóbbi a versenyképesség kulcsa az öntödei beruházásnak a vezérigazgató megfogalmazása szerint.

A vállalkozás célja, hogy a technológiai felújítás, energetikai beruházás után 80 főre emelje a munkavállalói létszámot, és megkezdődhessen a termelés 2026 második félévében. „Munkásokat azonban már jövő év elején felvennének, a képzések a tervek szerint 2026 februárjában indulhatnak, a résztvevőkkel előszerződést kötnek” – közölte Wolf Gábor.

Kezdőlap    Gazdaság    Újjáélesztik Orosházán az acélöntést

orosháza

beruházás

telephely

erdős norbert

zöld acél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban.
 

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Ukrajna tervezett NATO-tagságáról nyilatkozott Volodimir Zelenszkij

Orosz katonák léphették át a NATO határát

Oroszország nagyon készül valamire

Fenyőfaválasztás körüli mizériák – számos tévhitet cáfol az ökológus

Fenyőfaválasztás körüli mizériák – számos tévhitet cáfol az ökológus

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatója szerint érdemes alternatív karácsonyfa-megoldásokban is gondolkodni, de ha valaki élő fenyőt vásárol, akkor lehetőség szerint Magyarországon termesztett, ne túl nagyméretű fenyőt válasszon, amit az ünnepek után komposztálhat. Aszalós Réka az InfoRádióban elmondta: a műfenyők nagyrészt PVC-ből készülnek, ami nem lebomló műanyag, így egy idő után a műfenyő olyan hulladék lesz, ami szennyezi a környezetet.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szja-mentesség a kétgyerekes anyáknak: ezt a papírt kell kitölteni és leadni januárban

Szja-mentesség a kétgyerekes anyáknak: ezt a papírt kell kitölteni és leadni januárban

Kedvezően változnak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az is kiderült, hogyan és mikor nyilatkozhatnak az édesanyák először a kedvezmény igénybe vételéről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 19.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 19.)

A Pénzcentrum 2025. december 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU's €90bn loan 'truly strengthens' Ukraine, Zelensky says, but no deal on frozen Russian assets

EU's €90bn loan 'truly strengthens' Ukraine, Zelensky says, but no deal on frozen Russian assets

The Ukrainian president had urged the EU to use €200bn of frozen Russian assets, but leaders failed to agree on how to use them.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 06:13
Rekordszintű adósságkibocsátást tervez a német kormány
2025. december 18. 20:43
A Mercedes nem sieti el a megszorításokat
×
×
×
×