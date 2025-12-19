Újjáélesztik Orosházán az acélöntést

A magyar tulajdonban lévő Emicast Zrt. 6-7 milliárd forintos beruházást indít Orosházán, az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén, amely a zöldacél-öntésre épül. Erdős Norbert a térség fideszes országgyűlési képviselője Facebook-oldalán közölte: a termelés a tervek szerint 2026-ban indul, a következő években pedig 70-80 munkahely jöhet létre.

„Ez egyszerre szól munkahelyteremtésről, ipari hagyományról és jövőbe mutató fejlesztésről” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: a projekt nemcsak ipari, hanem emberi szempontból is fontos, hiszen korábbi AKG-s szakemberek térhetnek vissza Orosházára.

Erdős Norbert arról is beszámolt, hogy tárgyalt a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) Orosháza ipari befektetéseinek állami támogatásáról. A tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy több új ipari beruházási lehetőséget indítanak el, hiszen Orosháza befektetési szempontból számos kedvező adottsággal rendelkezik. Ilyen például a több mint 30 megawattos elektromos hálózati kapacitás, a fűtésre és áramtermelésre is alkalmas 17 geotermikus kút, valamint a szakképzett munkaerő és az erős helyi szakképzési rendszer.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek), Orosháza polgármestere december elején a városházán gazdasági fórumon mutatta be a vezérigazgatót, Wolf Gábort, aki elmondta: az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. Idén májusban döntött úgy a tulajdonosi kör, hogy az orosházi AKG telephelyet megvásárolják, a telephely és a géppark fejlesztése, beszerzése után 2026 őszére terveznek sorozatgyártást.

A beol.hu tudósítása szerint Wolf Gábor közölte, hogy a beruházásnak több része van: a telephelyen az épületek felújítása, a gépbeszerzések (amelyek folyamatban vannak, többségüket Finnországból importálják), továbbá napelempark és tárolókapacitás biztosítása. Ez utóbbi a versenyképesség kulcsa az öntödei beruházásnak a vezérigazgató megfogalmazása szerint.

A vállalkozás célja, hogy a technológiai felújítás, energetikai beruházás után 80 főre emelje a munkavállalói létszámot, és megkezdődhessen a termelés 2026 második félévében. „Munkásokat azonban már jövő év elején felvennének, a képzések a tervek szerint 2026 februárjában indulhatnak, a résztvevőkkel előszerződést kötnek” – közölte Wolf Gábor.