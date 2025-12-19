ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.84
usd:
330.28
bux:
109940.78
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Az MBH Bank Nyrt. 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt tölti be, miközben tapasztalt szakemberek bevonásával tovább erősödnek a bank vezető testületei.
Nyitókép: MBH Bank

Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH csoportban

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Sikeresen zárult az MBH részvényértékesítése.

A hitelintézet volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvényértékesítési tranzakcióját hajtotta végre a BÉT-en: jelentős túlkereslet mellett összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett az MBH részvényeire a november 24-e és december 12-e között lezajlott tranzakcióban.

A részvényértékesítés alkalmából tartott ünnepélyes csengetésen Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke úgy fogalmazott, jelentős eredménynek lehetünk most tanúi, az ehhez vezető lépések pedig még a 2010-es évek elején elkezdődtek a Takarékbank integrációjával, amelyet a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója követett.

„Visszanéztük kollégáimmal a BÉT az elmúlt 20-25 évének nagy sztorijait, és ebből egyértelműen az látszik, hogy az elmúlt több mint két évtizednek a legnagyobb eseménye az, aminek most itt szemtanúi lehetünk. Arról is meg kell emlékezni, hogy hogyan és milyen körülmények között született meg ez a nagy siker. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez egy öt-hat évvel ezelőtt, a Covid időszak előtt történik, azt gondolom, hogy mindenki azt mondta volna, hogy nagy munka volt, de garantálni lehetett a sikert. Ugyanakkor a mostani gazdasági helyzet – nem belemenve a részletekbe, mindenki tökéletesen és jól is ismeri – még inkább megsüvegelendővé teszi ezt a sikert” – fogalmazott.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója emlékeztetett: a tőzsdére lépés határozott elképzelése volt a bank menedzsmentjének. Ennek két üzenete is van. Egyrészt számukra az, hogy a piac, a befektetői kör értékelte azt a teljesítményt, amit az MBH az elmúlt 5 éves működés alatt letett, azt a piac értékelte, a befektetők értékelték. Másrészt megmutatta azt az erőt, ami a magyar pénzügyi tudatosságban, a magyar piacban és a piaci potenciálban rejlik, hiszen az elmúlt 25 év legnagyobb volumenű tranzakcióját tudták végrehajtani – fogalmazott. A sikert nagyon jó üzenetnek tartja a magyar tőkepiac azon magyar vállalatai számára is, akik a jövőben ilyen tranzakciókon gondolkodnak: láthatják, hogy ez igenis megéri.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója azt mondta, rendkívül sikeres az idén 35. születésnapját ünneplő Budapesti Értéktőzsde. A története 35 éve íródik, és ez alatt óriási eredményeket ért el. Példaként említette, hogy a BUX index 1000 pontról indult, és az idén átlépte a 100 ezret, és érintette a 110 ezres szintet is. A BÉT-en jelen lévő cégek az elmúlt 3 évben olyan növekedést produkáltak, ami a külső gazdasági körülmények ellenére rendkívül kiemelkedő – mondta. Ennek a klubnak, elit társaságnak lesz domináns ereje a Magyar Bankholding – tette hozzá. Tóth Tibor szerint a tranzakció olyan erőt és olyan elkötelezettséget mutat a magyar tőzsde, az értékpapírpiac és a jövő iránt, ami az egész magyar gazdaság számára is előremutató.

A sajtóeseményen elhangzott az MBH Bank a sikeres részvényértékesítéssel már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet, hanem közel 12 ezer hazai befektetőnek is a bankja, ez az érdeklődés pedig visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH értékeiben és az előttük álló növekedési potenciálban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH csoportban

gazdaság

értékesítés

részvény

mbh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette a kormány: már 15 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak a bankok

Bejelentette a kormány: már 15 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak a bankok

Bár az MNB október végi állapotot mutató adatai még csak 205 milliárdnyi, vagyis mintegy 6000 darab szerződésről szólnak, Panyi Miklós államtitkár pénteken elárulta: mára már 15 000 hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start Programban. Ez alapján október eleje óta egyelőre időarányosan egyenletesnek tűnik a program havi mintegy 6000 szerződéskötéssel és folyósítással.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak

Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 09:14
401 ezer forintnál a fél ország többet keres, a fél ország kevesebbet – friss adatok
2025. december 19. 08:08
Most a 30 év alatti anyákhoz szól a NAV
×
×
×
×