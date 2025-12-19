Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH csoportban

A hitelintézet volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvényértékesítési tranzakcióját hajtotta végre a BÉT-en: jelentős túlkereslet mellett összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett az MBH részvényeire a november 24-e és december 12-e között lezajlott tranzakcióban.

A részvényértékesítés alkalmából tartott ünnepélyes csengetésen Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke úgy fogalmazott, jelentős eredménynek lehetünk most tanúi, az ehhez vezető lépések pedig még a 2010-es évek elején elkezdődtek a Takarékbank integrációjával, amelyet a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója követett.

„Visszanéztük kollégáimmal a BÉT az elmúlt 20-25 évének nagy sztorijait, és ebből egyértelműen az látszik, hogy az elmúlt több mint két évtizednek a legnagyobb eseménye az, aminek most itt szemtanúi lehetünk. Arról is meg kell emlékezni, hogy hogyan és milyen körülmények között született meg ez a nagy siker. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez egy öt-hat évvel ezelőtt, a Covid időszak előtt történik, azt gondolom, hogy mindenki azt mondta volna, hogy nagy munka volt, de garantálni lehetett a sikert. Ugyanakkor a mostani gazdasági helyzet – nem belemenve a részletekbe, mindenki tökéletesen és jól is ismeri – még inkább megsüvegelendővé teszi ezt a sikert” – fogalmazott.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója emlékeztetett: a tőzsdére lépés határozott elképzelése volt a bank menedzsmentjének. Ennek két üzenete is van. Egyrészt számukra az, hogy a piac, a befektetői kör értékelte azt a teljesítményt, amit az MBH az elmúlt 5 éves működés alatt letett, azt a piac értékelte, a befektetők értékelték. Másrészt megmutatta azt az erőt, ami a magyar pénzügyi tudatosságban, a magyar piacban és a piaci potenciálban rejlik, hiszen az elmúlt 25 év legnagyobb volumenű tranzakcióját tudták végrehajtani – fogalmazott. A sikert nagyon jó üzenetnek tartja a magyar tőkepiac azon magyar vállalatai számára is, akik a jövőben ilyen tranzakciókon gondolkodnak: láthatják, hogy ez igenis megéri.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója azt mondta, rendkívül sikeres az idén 35. születésnapját ünneplő Budapesti Értéktőzsde. A története 35 éve íródik, és ez alatt óriási eredményeket ért el. Példaként említette, hogy a BUX index 1000 pontról indult, és az idén átlépte a 100 ezret, és érintette a 110 ezres szintet is. A BÉT-en jelen lévő cégek az elmúlt 3 évben olyan növekedést produkáltak, ami a külső gazdasági körülmények ellenére rendkívül kiemelkedő – mondta. Ennek a klubnak, elit társaságnak lesz domináns ereje a Magyar Bankholding – tette hozzá. Tóth Tibor szerint a tranzakció olyan erőt és olyan elkötelezettséget mutat a magyar tőzsde, az értékpapírpiac és a jövő iránt, ami az egész magyar gazdaság számára is előremutató.

A sajtóeseményen elhangzott az MBH Bank a sikeres részvényértékesítéssel már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet, hanem közel 12 ezer hazai befektetőnek is a bankja, ez az érdeklődés pedig visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH értékeiben és az előttük álló növekedési potenciálban.