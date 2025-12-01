ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.71
usd:
327.59
bux:
110062.17
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Transport and logistic concept, Manager and engineer checking and controlling logistic network distribution and customer data for logistic Import export on global network backgroundForrás: Getty Images/ipopba
Nyitókép: Getty Images/ipopba

Itt az adatáradat a KSH-tól

Infostart / MTI

Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal, azt is közölve: 3,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a harmadik negyedévben.

Októberben a külkereskedelmi áruforgalom aktívuma 713 millió euró volt, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette hétfőn a KSH.

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4 százalékkal, az importé pedig 3,6 százalékkal maradt el a szeptemberitől.

Októberben a kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 0,9 százalékkal csökkent, az importé 0,6 százalékkal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6 százalékkal, a behozatalé 0,7 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6 százalékkal, a behozatalban 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9 százalékkal, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.

A KSH jelentése szerint a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6 százalékkal csökkent, importvolumene 6,4 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2 százalékkal, importvolumene 6,6 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 5,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, importban ugyanennyivel erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

Területi bontásban az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 3,4 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 53 millió euróval romlott a 2024. októberi egyenleghez képest, 1063 millió euró többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százalékát bonyolította le az ország ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 10 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 126 millió euróval romlott, 351 millió eurós passzívumot mutatott.

Január–októberben a kivitel értéke 123 milliárd euró (49 364 milliárd forint), a behozatalé 115 milliárd euró (45 945 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 0,3 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,0 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 555 millió euróval javult, a többlet 8,5 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,7 százalékkal, a behozatalban 1,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 2,1 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 0,9 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

Szolgáltatás-külkereskedelmi többlet

A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn azt is közölte, hogy 2025 harmadik negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4 százalékkal bővült, importja 4,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több a 2024. harmadik negyedévinél.

Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8 százalékkal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.

A harmadik negyedévben az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a harmadik negyedévi aktívumhoz.

A szolgáltatások exportjának 66, -importjának 74 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország, ebben a viszonylatban 2,1 milliárd euró többlet keletkezett.

A legfontosabb partner továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19 százaléka realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3 százaléka kapcsolódott.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53 százalékos részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

A harmadik negyedévben a szolgáltatásexport euróban számított értéke 1,4 százalékkal (forintban számítva 1,9 százalékkal) nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg az importé 4,1 százalékkal (forintban számítva 3,7 százalékkal) mérséklődött. Az aktívum 415 millió euróval (170 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.

Az aktívum növekedéséhez döntő mértékben a turizmus szolgáltatások 407 millió, illetve a bérmunka szolgáltatások 55 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, amelyet az üzleti szolgáltatások 49 millió eurós egyenlegromlása valamelyest ellensúlyozott.

Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 8,6 százalékkal, 166 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Luxemburggal, Ausztriával és Görögországgal szemben regisztrált 131 millió, 80 millió és 52 millió eurós egyenlegjavulásra vezethető vissza. Ugyanakkor a KSH említésre méltónak nevezi az Írország egyenlegében bekövetkezett 101 millió euró értékű passzívumnövekedés.

Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 249 millió euróval, 16 százalékkal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Államokkal és Svájccal szemben realizált 102 millió, illetve 58 millió eurós aktívumnövekedés eredményezte.

Január–szeptemberben a kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt, az egy évvel korábbihoz képest a kivitel értéke 0,6 százalékkal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6 százalékkal (865 millió euróval) csökkent.

Kezdőlap    Gazdaság    Itt az adatáradat a KSH-tól

gazdaság

ksh

külkereskedelem

szolgáltatás

behozatal

termék

kivitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában
A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Hétfő reggel zajlott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. A tárcavezető azzal kezdte, hogy a háború és a német gazdaság szenvedése nem segít a gazdaság növekedésén, valamint a költségvetés helyzetén, ezért a kormánynak aktívnak kell lennie és támogatnia a fogyasztás ösztönzésén keresztül a GDP növekedését. Ezért volt szükség a költségvetési hiány emelésére, de egyáltalán nem túlzott mértékben (mint Romániában), amit így szerinte a piac elfogadott, és elkerülhetőek a negatív hitelminősítői és uniós lépések. Szólt a bankok működéséről is, valamint a jegybank szerinte "erős szigort" folytató monetáris politikájáról. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy nem szabad a nyugdíjrendszer jelenlegi szabályaihoz hozzányúlni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat

Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat

Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 11:40
Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország
2025. december 1. 11:00
Indul a kiterjesztett árréscsökkentés
×
×
×
×