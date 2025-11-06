ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök Lénárd
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelõs államtitkára beszél a Demján Sándor Program részleteirõl, a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja! kezdeményezésrõl, valamint a vállalkozás-fejlesztéshez igénybe vehetõ hitelrõl és tõkeprogramokról tartott sajtótájékoztatón Budapesten, az R70 Irodaházban 2024. december 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Indul a második kör, 20 milliárd forint a tét

Infostart / MTI

Az előregisztrációval elkezdődik a Demján Sándor 1+1 program második üteme, a húszmilliárd forint keretösszegű, 50 százalékos támogatási intenzitású program forrásaira decemberben adhatják be pályázati kérelmeiket a vállalkozások – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Szabados Richárd az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában emlékeztetett: a kis- és közepes vállalkozások számára elindított beruházásélénkítő kezdeményezés első ütemében eredetileg 48 milliárd forint állt a pályázók rendelkezésére, de a nagy érdeklődés miatt emelték a támogatási keretet.

A második ütemben az igényelhető támogatási összeg 25 milliótól 200 millió forintig terjedhet, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatását jelentheti – közölte az államtitkár, hozzátéve, a programban elsődlegesen a vidéki vállalkozások eszközbeszerzéseit és beruházásait szeretnék támogatni.

Hangsúlyozta: az 1+1-es konstrukció szerint a vállalkozás minden forintja mellé a program egy forintot vissza nem térítendő támogatásként biztosít, tehát 200 millió forintos önerő mellé a program 200 millió forintot tesz hozzá, vagyis

a 20 milliárd forintos keret összességében 40 milliárdnyi beruházást fog majd mozgósítani.

Szabados Richárd hozzátette: az első ütemben 1900 pályázati támogatási igény érkezett, ebből 1400 volt nyertes pályázat.

A program második üteme csütörtökön a www.vali.hu oldalon megnyíló előregisztrációval indul, majd a pályázatokat két ütemben lehet beadni: a november végi adatfeltöltési időszakot követően december 1-jétől lesz lehetőség a kérelmek technikai beadására – ismertette.

Az államtitkár elmondta: az első ütemhez képest változás, hogy az eszközbeszerzés vonatkozásában a pályázó vállalkozásnak elegendő lesz egy árajánlatot benyújtani, valamint egyszerűbb lesz az elbírálási folyamat is.

Maga a jelentkezés megengedi, hogy a pályázat benyújtásakor tanácsadást is igénybe vegyen egy vállalkozás, de a tapasztalatok szerint a cégek nagyobb része önállóan készíti el pályázati anyagát – mondta Szabados Richárd.

Kezdőlap    Gazdaság    Indul a második kör, 20 milliárd forint a tét

ngm

előregisztráció

szabados richárd

demján sándor program

