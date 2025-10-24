Óriási átalakításba kezd a fapados légitársaság, Magyarországot is érinti

A Ryanair több európai országban is visszavonja vagy csökkenti járatait a megemelkedett repülőtéri díjak miatt. A megszorítások Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, Ausztriát, Észtországot és Lettországot érintik, míg Litvániában a légitársaság leállította terjeszkedési terveit – írja az Economx az Euronews híre alapján.

Budapestről nem vonulnak ki, épp ellenkezőleg:

a vállalat olyan repülőtereken kíván befektetni, ahol ezek a költségek nem olyan jelentősek, és van lehetőség a növekedésre. Ez különösen igaz Svédországra, Magyarországra, Lengyelországra, Szlovákiára, Albániára, Marokkóra és Olaszország egyes régióira.

Itt a lista, melyik országokban csökkentik a kapacitásokat:

Németország: a Ryanair közölte, hogy a következő télen több mint 800 ezer ülőhellyel csökkenti a kapacitását, és 24 járatot töröl a magas költségek miatt olyan német városok repülőtereiről, mint Berlin vagy Hamburg.

a Ryanair közölte, hogy a következő télen több mint 800 ezer ülőhellyel csökkenti a kapacitását, és 24 járatot töröl a magas költségek miatt olyan német városok repülőtereiről, mint Berlin vagy Hamburg. Spanyolország: 2026 nyarára 1,2 millió ülőhelyet vonnak ki a forgalomból.

2026 nyarára 1,2 millió ülőhelyet vonnak ki a forgalomból. Franciaország: 25 útvonalat és 750 ezer ülőhelyet szüntetnek meg.

A Ryanair friss sajtóközleményében kifejtette, hogy egyes országok csökkentik a költségeket, ami ösztönzi a légiforgalom növekedését, „de más országok sajnos az ellenkező irányba haladnak”.

A magyar utasok számára mindez azt jelentheti, hogy Budapestről továbbra is repülhetnek ezzel a társaságról, de egyes országokba jóval kevesebb helyre, más országokba pedig több városba.