2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: pexels

Nem semmi: ennyit keres egy légiutas-kísérő a Ryanairnél

Infostart

Az alapfizetésen felül különböző bónuszok is járnak például a precíz munkáért, a jó értékesítési számokért vagy a teljes utaslétszámmal teljesített járatokért, sőt a fedélzeti értékesítés jutalékából is részesülnek a stewardessek.

A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetéséről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában. Hania Marciniak a TikTokon azt mondta, a keresetüket olyan tényezők befolyásolják, mint a bázisrepülőtér helye, az adott ország, a szakmai tapasztalat és a levegőben töltött munkaórák száma – írja az Economx a lengyel Onet hírportál információi alapján.

A stewardess elmondása szerint az alapfizetés 750-1000 euró között mozog a Ryanairnél, amit fixen megkapnak, ehhez adódik hozzá óránként 15-20 euró a repült idő után. Jelentős bevételi forrást jelent a fedélzeti értékesítésekből származó jutalék is, amely az eladások 10-25 százalékát teszi ki. Ez havonta akár több száz eurós többletbevétel is lehet.

A légitársaság további ösztönzőket is biztosít: a precíz munkavégzésért, kiemelkedő értékesítési teljesítményért vagy a teljes személyzettel végrehajtott járatokért 130-300 euró közötti bónuszokat kaphatnak a dolgozók.

A Ryanair légiutas-kísérői így összességében évente 17-29 ezer eurót (6-11 millió forintot) kereshetnek, míg az Egyesült Királyságban dolgozó stewardessek akár 35 ezer fontot (körülbelül 16 millió forintot) is hazavihetnek évente.

Hania Marciniak szerint bár nem álomösszegekről van szó, végzettség nélkül, folyamatos utazással és extra juttatásokkal együtt ez kifejezetten jó lehetőség.

