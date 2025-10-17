ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.9
usd:
332.87
bux:
0
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Zártkerti ingatlanja van? Fontos változás a láthatáron

Infostart

Nemsokára fellélegezhetnek a zártkertek tulajdonosai, hiszen hamarosan hatályba lép az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendelete, amely alapján a helyi önkormányzatok lehetővé tehetik a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonását.

Hamarosan fellélegezhetnek a bizonytalan jogi státuszú zártkertek tulajdonosai, ugyanis a föld- és az ingatlan-nyilvántartási törvények júniusi módosítása révén lehetőség nyílik ingatlanjuk művelésből való kivonására. Ennek azonban van még két feltétele: hogy a kormány kihirdesse a törvény végrehajtási rendeletét, amely alapján az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat az átminősítést helyi rendeletben lehetővé teszi.

Nos, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium időközben társadalmi egyeztetésre bocsátotta az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását célzó kormányrendelet módosítási tervezetét – írja az Index.

Telekkönyvi besorolások

Ami a zártkert fogalmát illeti, egy 1967-es törvény megfogalmazása szerint „a zártkert a község (város) külterületének nagyüzemileg nem művelhető, elkülönített része. A zártkertnek az a rendeltetése, hogy az állampolgárok személyi földtulajdona és földhasználata – a belterületen kívül – ott állandósuljon”. Ezt a törvényt aztán húsz évvel később hatályon kívül helyezték, majd 1994-ben a telekkönyvi besorolások is megváltoztak: a zártkerteket a külterületi földek közé sorolták.

Ezzel együtt ma is akad tulajdoni lap, amelyen az adott ingatlan zártkertként van feltüntetve

– emeli ki a híroldal.

A földtörvény 2015 közepétől 2017 végéig ingyenesen lehetőséget adott a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, hogy egyszerűsített eljárás keretében kivonják földjüket a művelés alól. Ezzel a lehetőséggel több ezer tulajdonos élt, de nagyon sokan maradtak, akik vagy nem hallottak az egyszerűsített átminősítési lehetőségről, vagy nem érezték ennek szükségét, de leginkább akkor ébredtek, amikor a zártkerti ingatlanukat utóbb értékesíteni kívánták.

Az ügyben fordulatot hozott a júniusban elfogadott, a Magyarország versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló salátatörvény, amely módosította a föld- és az ingatlan-nyilvántartási törvényt.

A földtörvény módosítása szerint nem minősül más célú hasznosításnak a zártkerti ingatlannak az ingatlan-nyilvántartási törvény szerinti eljárásban történő művelésből való kivonása. Ez a jelentéktelennek tetsző rendelkezés nagy jogbiztonságot ad a tulajdonosoknak, hiszen kizárja azt a jogi értelmezést, hogy az ilyen kivonás automatikusan termőföldvédelmi bírsághoz vagy engedélyhez kötött más célú hasznosításnak minősüljön.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a tulajdonos kérje az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő bejegyzését. A törvényhez fűzött indoklás szerint ez a módosítás a földvédelmi eljárás alóli mentesítés érdekében született.

Mint az Index fogalmaz, az önkormányzatok három hónapja várják a kormány végrehajtási rendeletét, amelyet a napokban végre társadalmi egyeztetésre bocsátottak. A családok támogatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet szerint az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet egy új, a Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása alcímmel egészül ki. A tervezett szabályozás lényege: ha azt a helyi önkormányzat rendeletben lehetővé teszi,

a tulajdonos kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelés alól kivett területként történő bejegyzését.

A kormányrendelet módosítása a tervezet szerint a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kezdőlap    Gazdaság    Zártkerti ingatlanja van? Fontos változás a láthatáron

zártkertek

önkormányzatok

ingatlan-nyilvántartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik a Fehér Házban Washingtonban. Mint mondta, „egyenlően tárgyal” az orosz és az ukrán vezetővel.
 

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Bejelentés: Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország

Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország

A jövő már nem titok: öregedés vár ránk. Magyarország – Európához hasonlóan – gyors ütemben sodródik a demográfiai lejtőn, ahol egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania egyre több idős embert. A nyugdíjrendszer legfőbb problémája, hogy egyre kevesebb dolgozónak kell eltartania egyre több inaktívat. Cikkemben bemutatom, milyen súlyos teher nyomja a dolgozók vállát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak

14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak

A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 07:10
Megtorpant a magyarok áradata Horvátország felé – főleg augusztusban volt nagy fordulat
2025. október 16. 22:59
Borúlátó a Fitch a magyar uniós források és a gazdaság ügyében
×
×
×
×