Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Augusztusban is folytatódott a bruttó és a nettó keresetek emelkedése, de hetedik hónapja egy számjegyű a bérnövekedés Magyarországon – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető elemzője. Madár István azt is közölte, hogy a KSH adatai alapján a nettó medián kereset 2025 augusztusában 389 600 forint volt.

Mint az Infostart is hírül adta, a KSH közlése szerint 683 ezer forint volt a bruttó átlagkereset augusztusban, ez 8,7 százalékkal, a nettó 9,2 százalékkal, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Mint Madár István, a Portfolio elemzője az InfoRádióban a számokról elmondta, alapvetően a nyár utolsó hónapjában is a korábban látott bérfolyamatok voltak jellemzők a magyar gazdaságban, de az év második felétől egy kicsit elszakadtak a nettó keresetnövekedési dinamikák, hiszen a családi adókedvezmény összege másfélszereződött, így ott ezért 9,2 százalékos a növekedés.

"Hetedik hónapja egy számjegyű a bérdinamika Magyarországon, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez még mindig igen magas;

nagyjából 4,5 százalék körüli inflációs pályát fut éppen a magyar gazdaság, ami azt jelenti, hogy a nettó reálkeresetek a nemzetgazdaságban közel 5 százalékos tempóban növekednek még mindig” – szögezte le.

A bruttó átlagkereset teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében tapasztalható 683 ezer forintos összegével kapcsolatban elmondta, ez 472 ezer forintot ért nettóban.

„Ez a két szám az, amelyik a leginkább közfigyelemet érdemel, de azt tegyük hozzá, hogy az átlagkeresetnél nagyjából az emberek kétharmada kevesebbet keres, hiszen a magas jövedelműek keresete húzza fölfele ezt az átlagot, ezért szoktuk jobban figyelni a mediánkereseteket, ezek nettó értéke pedig csak 394 ezer forint; ez azt jelenti, hogy a mai magyar keresők fele 394 ezer forintnál kevesebbet keresett, a fele ennél többet” – tisztázta az elemző.

Megjegyezte még, azért a mediánjövedelmeknél is 10 százalékos éves bérdinamikát látni, tehát továbbra is fennmaradt a magas növekedési ütem.

