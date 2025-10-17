ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

683 ezer forint volt a bruttó átlagkereset augusztusban, nőttek a reálbérek

Infostart / MTI

Augusztusban a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A medián az a középérték, aminél a minkavállalók fele többet keres, a munkavállalók fele pedig kevesebbet.

Augusztusban a rendszeres - prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli - bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2 százalékkal, illetve 8,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

ksh

bérek

átlagkereset

központi statisztikai hivatal

