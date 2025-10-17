683 ezer forint volt a bruttó átlagkereset augusztusban, nőttek a reálbérek

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A medián az a középérték, aminél a minkavállalók fele többet keres, a munkavállalók fele pedig kevesebbet.

Augusztusban a rendszeres - prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli - bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2 százalékkal, illetve 8,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.