ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.22
usd:
336.52
bux:
0
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
John Hassler svéd közgazdaságtan-professzor, Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia állandó titkára és Kerstin Enflo svéd gazdaságtörténész, kutató (b-j) bejelenti a 2025. évi közgazdasági Nobel-emlékdíj várományosait a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban 2025. október 13-án. Az idei díjat Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia közgazdász és Peter Howitt kanadai közgazdász kapja az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért.
Nyitókép: Anders Wiklund

Megvan, mi a háttere az innováció hajtotta gazdasági növekedésnek

Infostart

A közgazdasági Nobel-díjat elnyerők arra hívták fel a figyelmet, fontos, hogy a társadalom nyitott legyen az új ötletekre.

Az Alfred Nobel emlékére alapított közgazdasági díj egyik felét Joel Mokyr, másik felét pedig megosztva Philippe Aghion, és Peter Howitt kapta – olvasható a Svéd Tudományos Akadémia közleményében.

Joel Mokyr, az USA-beli Northwestern University professzora az indoklás szerint „azonosította a technológiai előrehaladás útján történő folyamatos növekedés előfeltételeit”. Bemutatta, hogy ha azt szeretnénk, hogy az innovációk saját magukat újratermelve kövessék egymást, nem csupán azt kell tudunk, hogy valami már bevált korábban. Arra is kell rendelkeznünk tudományos magyarázattal, hogy miért működött – írják a közleményben.

Ez utóbbi az ipari forradalom előtt gyakran hiányzott, amely megnehezítette, hogy az új felfedezésekre, és találmányokra építsenek. A professzor kiemelte azt is, fontos, hogy

a társadalom nyitott legyen az új ötletekre, és engedjen a változásoknak.

Korábbi művei, mint például A Culture of Growth: Origins of the Modern Economy szintén hangsúlyozták ezeket a gondolatokat – írja a New York Times, hozzátéve: optimizmussal tekint arra, lehetséges-e még további gazdasági növekedés, hiszen „az embereknek képessége van arra, hogy a természet erejét saját szükségleteinek fedezésére használják”.

Az idei két másik díjazott: Philippe Aghion, és Peter Howitt szintén a folyamatos növekedés mögött álló mechanizmusokat tanulmányozták. Aghion a Collège de France, és az INSEAD, továbbá az Egyesült Királyság-beli LSE professzora. Howitt az USA-beli Brown University professzora.

A díjat a „az alkotó romboláson alapuló folyamatos növekedés elméletéért” kapták. Egy 1992-es tudományos cikkben matematikai modellt építettek fel a creative destruction, tehát az „alkotó rombolás” folyamatának leírására. Ez a folyamat akkor történik meg, amikor egy új, és jobb termék belép a piacra, és a régebbi termékeket kínáló vállalatok veszítenek a versenyben.

Az innováció egy újszerű találmányt hoz be ilyenkor a piacra, ezzel alkotó, kreatív lesz. Azonban rombol is abban az értelemben, hogy azt a céget, amely a régebbi technológiákkal rendelkezik, legyőzik a versenyben. A bizottság az ő esetükben a telefon példáját hozta fel, ahol minden egyes új változat az előzőt elavulttá tette, a 20. század eleji tárcsás telefonoktól a mai okostelefonokig.

A bizottság közleménye hozzáteszi, a díjazottak különböző módokon mutatják meg, miképpen teremt az alkotó rombolás konfliktusokat, és azt is, hogy ezeket konstruktív módon szükséges kezelni. Amennyiben ez nem történik meg, az innovációt az ezzel potenciálisan hátrányt szenvedő, már befutott vállalatok, és érdekcsoportok meg fogják akadályozni.

Peter Howitt elmondta, a technológiai fejlődés legnagyobb ugrásai a kormányzatok, egyetemek, és üzleti szereplők együttműködésén alapultak eddig.

„Remélem, ez folytatódni fog, bár sötét fellegek gyülekeznek”

– így fogalmazott.

Philippe Aghion hozzátette, hogy a protekcionizmus, és a vámok hátráltatják a növekedést. Bármilyen fajta kereskedelmi akadály, és a globalizáció bármilyen visszafordítása töredezettebbé teszik a piacokat, és kevesebb lehetőséget adnak az eszmecserére.

Joel Mokyr azt emelte ki, hogy az innováció a világ nagy kihívásaiból kettőt is meg tud oldani, a klímaváltozást, és az elöregedő társadalmak problémáját is. Az innováció akkor jöhet létre, ha a mindenkori kormányzat olyan környezetet teremt, ahol a tehetséges emberek zavartalanul dolgozhatnak. „Bármilyen irányvonal, amely bármely mértékben ellenzi a bevándorlást, káros az innováció és az előrehaladás szempontjából” – tette hozzá.

A díjazottak munkái bemutatják, hogy a gazdasági növekedést nem lehet adottnak venni. Fent kell maradniuk azoknak a mechanizmusoknak, amelyek az alkotó rombolást lehetővé teszik, különben vissza fogunk esni a stagnálásba – kommentálta John Hassler, a közgazdasági díj bizottságának elnöke.

Kezdőlap    Gazdaság    Megvan, mi a háttere az innováció hajtotta gazdasági növekedésnek

nobel-díj

közgazdaság

közgazdasági nobel-emlékdíj

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öt titokzatos haláleset: a kriptovilágban a zuhanás néha szó szerint végzetes

Öt titokzatos haláleset: a kriptovilágban a zuhanás néha szó szerint végzetes
A 32 éves ukrán kriptokereskedő, Konsztantin Galics halála sokkolta a közösséget. A történelem során több ismert kriptopiaci szereplő távozott idő előtt, jellemzően nagy összeomlások után. Gerald Cotten, John McAfee, Nikolai Mushegian, Tiantian Kullander a digitális aranyláz hősei, akik végül maguk is a piac áldozatai lettek. A kérdés most már nem az, ki szakít nagyobbat, hanem hogy ki éli túl a bukást.
Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi rendkívül büszke a magyar labdarúgó-válogatottra, amely kedden 2–2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a bravúr ellenére az utolsó két forduló dönt a csapat sorsáról.
 

Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: "büszkeség ez a soha nem adom fel mentalitás"

Pontot lopott Portugáliában a kiválóan játszó magyar válogatott

Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Ukrajna számos régiójában, köztük Szumiban, Harkivban, Poltavában és Dnyipropetrovszkban vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be, ahogy Kirovohrad, Kijev és Cserkaszi egyes részein is - számol be az Ukrinform. A sürgősségi leállásokat az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia-rendszer nehéz helyzete teszi indokolltá az utóbbi időszak orosz támadásai következtében. Zaporizzsjában jelenleg csak az ipari fogyasztókat érinti a vészleállás. Mindeközben éles visszaesés volt tapasztalható az Ukrajnának nyújtott katonai segély terén 2025 júliusában és augusztusában - derül ki a Kieli Világgazdasági Intézet tanulmányából. E szerint a nyár utolsó két hónapjában a katonai támogatás 43%-kal csökkent az év első feléhez képest. "Annak ellenére, hogy a NATO elindította a PURL-kezdeményezést, Európa összességében visszafogja a katonai támogatást. Most az lesz a döntő, hogyan alakulnak az őszi hónapok számai” - mondta Christoph Trebesch, az intézet kutatója. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 15.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 15.)

A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Hamas returns four more bodies of hostages, Israeli military says

Israel warns it will restrict aid convoys into Gaza because of delays returning the remaining bodies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 07:44
Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint
2025. október 15. 07:09
A cukortól az étolajig: szédületes hullámvasúton az élelmiszerárak
×
×
×
×