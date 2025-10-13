A fenntartható gazdasági növekedéssel kapcsolatos a közgazdasági Nobel-díj

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda "a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért", a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak "a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért".

A bizottság közleménye szerint az elmúlt két évszázadban a történelem során először tapasztalható fenntartható gazdasági növekedés a világon. Ez rengeteg embert emelt ki a szegénységből, és lefektette a jólét alapjait. Az idei közgazdasági díjazottak elmagyarázták, hogyan adja az innováció a lendületet a további fejlődéshez.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a fenntartható növekedést nem lehet magától értetődőnek venni. A gazdasági stagnálás, nem pedig a növekedés, az emberiség történelmének nagy részében a norma volt. A díjazottak munkája azt mutatja, hogy

tisztában kell lennünk a folyamatos növekedést fenyegető veszélyekkel, és ellensúlyoznunk kell azokat.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki.

A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.

