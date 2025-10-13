ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.43
usd:
338.5
bux:
102537.41
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért hárman, Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kapja idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat
Nyitókép: nobelprize.org

A fenntartható gazdasági növekedéssel kapcsolatos a közgazdasági Nobel-díj

Infostart

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman – Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt – kapják idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda "a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért", a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak "a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért".

A bizottság közleménye szerint az elmúlt két évszázadban a történelem során először tapasztalható fenntartható gazdasági növekedés a világon. Ez rengeteg embert emelt ki a szegénységből, és lefektette a jólét alapjait. Az idei közgazdasági díjazottak elmagyarázták, hogyan adja az innováció a lendületet a további fejlődéshez.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a fenntartható növekedést nem lehet magától értetődőnek venni. A gazdasági stagnálás, nem pedig a növekedés, az emberiség történelmének nagy részében a norma volt. A díjazottak munkája azt mutatja, hogy

tisztában kell lennünk a folyamatos növekedést fenyegető veszélyekkel, és ellensúlyoznunk kell azokat.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki.

A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.

(Cikkünk frissül.)

Kezdőlap    Külföld    A fenntartható gazdasági növekedéssel kapcsolatos a közgazdasági Nobel-díj

gazdasági növekedés

innováció

közgazdasági nobel-emlékdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fogy a forint lendülete

Fogy a forint lendülete

A forint hétfő reggel erősödéssel kezdett a főbb devizákkal szemben, ám délelőttre már a dollárhoz képest már gyengébb szinten áll, mint az előző kereskedési nap végén. Az euró árfolyama 392, míg a dolláré 338 forint fölött jár. A piaci mozgásokat a nemzetközi bizonytalanság is fokozza, miután Donald Trump amerikai elnök pénteki bejelentése újabb sokkot okozott a befektetők körében: novembertől minden kínai termékre 100 százalékos pótlólagos vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Israel has also begun releasing hundreds of Palestinian detainees, with the first busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 12:06
Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából - videó
2025. október 13. 11:54
Kelemen Hunor: sokáig nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek ránk, innen kellett bizalmat építenünk
×
×
×
×