ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.97
usd:
340.25
bux:
102498.91
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész az Illinois állambeli Skokiében lévõ otthonában 2025. október 13-án, miután ezen a napon Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdásszal megosztva elnyerte a 2025. évi közgazdasági Nobel-emlékdíjat az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért.
Nyitókép: MTI/AP/Nam Huh

Halmai Péter: az idei közgazdasági Nobel-díjasok munkássága a bizonyíték, hogy a tartós növekedésért küzdeni kell

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Meg kell becsülni az innovációs eredményeket, és fel kell lépni a növekedést fenyegető tényezőkkel szemben – mondta az InfoRádióban az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke, aki szerint a díjazottak fontos útjelzőket adnak számunkra a kor megértéséhez és a jövőbeli lehetőségek feltárásához.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia hétfőn jelentette be, hogy a holland származású Joel Mokyr, a francia Philippe Aghion és a kanadai Peter Howitt megosztva kapta meg idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Joel Mokyr tudományos munkáját a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért ismerték el, míg Philippe Aghionnak és Peter Howittnak a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért ítélték oda a díjat.

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke az InfoRádióban elmondta: az idei közgazdasági díjazottak tulajdonképpen azzal foglalkoztak, hogy a történelem hosszú időszakain keresztül jellemző stagnálás hogyan váltott át az utóbbi évszázadokban – különösen a XIX. század elejétől – emelkedő növekedési folyamatba. Ennek mechanizmusait, magyarázó tényezőit a gazdaságtörténet dimenziójában és a jelenlegi gazdaságban tárták fel, és ezzel Halmai Péter megfogalmazása szerint „nagyon fontos útjelzőket adnak számunkra a kor megértéséhez is, illetve a jövőbeli lehetőségek feltárásához”.

Sokan felkapták a fejüket a kreatív rombolás alapelvének megemlítésekor, illetve díjazásakor. A közgazdaságtanban ezt alkotó rombolásnak is nevezik. Maga a fogalom Joseph Schumpeter osztrák közgazdásztól származik, akit Halmai Péter az „innováció atyjának” tart, az idei Nobel-díjasok pedig szerinte „az ő innovációs elméletének a továbbfejlesztői”. A Széchenyi-díjas magyar közgazdász elmondta: az alkotó rombolás lényege abban mutatkozik meg, hogy „egy bizonyos ponton túl a régi technológia és a régi termékek már korlátot jelentenek a fejlődés számára, ezért túl kell lépni rajtuk, mert

aki ragaszkodik ezekhez a régi technológiákhoz, az megakad a fejlődésben, hátrányba kerül”.

Az egyetemi tanár példaként az autógyártást hozta fel, ahol a jelentős műszaki tudást igénylő robbanómotorok előállítása helyett az elektromos meghajtás kerülhet előtérbe, bár megjegyezte, hogy a legújabb fejlemények alapján „ez még egy nem teljesen lefutott mérkőzés”. Hozzátette: akik ebben lemaradnak, nagyon nehezen ledolgozható hátránnyal kell szembenézniük.

Halmai Péter szerint az alkotó rombolás esetében a technológiai innováció és a tudományos fejlődés eredményeképpen egymást követő újítások, előrelépések véget nem érő ciklusáról van szó, és nem elszigetelt eseményekről. Úgy véli, ez jelenti az egyik nagy különbséget a modern társadalom és a korábbi időszakok között. Mint mondta, bár a korábbi évszázadokban is voltak új felfedezések, de azok „nem igazán tudtak beépülni a gazdaságba”, illetve nem tudták megmozdítani a gazdaság mechanizmusait. Ebből fakadóan pedig sokáig maradt a stagnáló norma.

A magyar közgazdász szerint az idei közgazdasági Nobel-díjasok munkássága azt bizonyítja, hogy

„a tartós növekedés a modern társadalomban nem természet adta tény, nem magától értetődő, hanem meg kell küzdeni érte”.

A történelem nagy részében stagnálás volt és alig volt tapasztalható növekedés, ezért Halmai Péter azt gondolja, meg kell becsülni az innovációs eredményeket, és fel kell lépni a növekedést fenyegető tényezőkkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a növekedés nemcsak mennyiségi bővülést jelent, hanem egyidejűleg minőségi javulást is. Halmai Péter megjegyezte: a növekedésnek nagyon sok globális és egyéb összefüggése, kísérője lehet, tehát a növekedés nem jelent szükségszerűen környezetterhelést, ez azonban nyilvánvalóan további követelményeket támaszt.

(A nyitóképen: Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész az Illinois állambeli Skokiében lévõ otthonában 2025. október 13-án, miután ezen a napon Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdásszal megosztva elnyerte a 2025. évi közgazdasági Nobel-emlékdíjat az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Halmai Péter: az idei közgazdasági Nobel-díjasok munkássága a bizonyíték, hogy a tartós növekedésért küzdeni kell

technológiai fejlődés

közgazdasági nobel-emlékdíj

halmai péter

joel mokyr

philippe aghion

peter howitt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Donald Trump 20 pontos béketervének még csak az első pontja valósult meg, és a folytatásról mind Izrael, mind a palesztinok szkeptikusok, újabb nehéz fázis következik – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így készül a repülőrajt - Megvan a sikerrecept, már csak használni kell

Így készül a repülőrajt - Megvan a sikerrecept, már csak használni kell

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2025-ben Joel Mokyrnak, Philippe Aghionnak és Peter Howittnak ítélte a közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A díjazott hármas két világot köt össze: Mokyr a növekedés kulturális-intézményi közegét azonosítja, Aghion és Howitt pedig formális modellekben írja le, hogyan söpri le az új a régit. AI-forradalom, zöld átmenet és deglobalizáció idején ez nem akadémiai vita, hanem gazdaságpolitikai használati utasítás. A 2025-ös közgazdasági Nobel azt üzeni a kormányoknak és a befektetőknek: a növekedés nem magától értetődő. A kreatív rombolást életben tartó verseny, célzott K+F-ösztönzés és jól hangolt szellemi tulajdon döntik el, hogy stagnálás vagy termelékenységi ugrás jön – az iparpolitikának ehhez kell igazodnia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik

Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik

A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 12:38
Magyar ingatlanpiac: a Covid idején voltak hasonló jelenségek, mint most
2025. október 14. 09:38
Vámháború 2.0: súlyos veszélyei vannak a kiújult amerikai–kínai harcnak
×
×
×
×