ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.03
usd:
338.13
bux:
102527.12
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Creative euro icon with glowing stock chart on dark wallpaper. Cryptocurrency and money concept. 3D Rendering
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Vendégszerző

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.

2025. október 7-én, kedd reggel az euró–forint-árfolyam lassan kúszott felfelé, a befektetők pedig már sejtették, hogy valami történni fog. Délelőtt a magyar fizetőeszköz négy teljes forintot gyengült az euróval szemben, és átlépte a 393-as szintet.

Az elemzők gyorsan megírták a magyarázatukat. Gyenge ipari adat, borús hangulat, technikai szintek áttörése. Illetve a jegybank és a kormányzat csörtéje az optimális kamatszintekről. Forintpozíciók zárultak, shortok nyíltak, és a devizapiac percek alatt káoszba fordult. Délre a forint már nemcsak az euróval, de a dollárral és a zlotyval szemben is hátrányba került. Csak estére tért magához.

A kérdés viszont azóta ott lóg a levegőben. Ez egy egyszeri botlás volt csak, vagy inkább egy nagyobb tragédia kezdete? A következő időszakban már gyengülni fog a magyar fizetőeszköz, vagy folytatódik az év eleje óta tartó erősödési trend?

A válasz a kamatokban rejlik. Egész pontosan a kamatfelárban. Ez pedig három különböző történetet mesélt az elmúlt három évben.

Az euró/forint árfolyam (piros), illetve a forint (kék) és az euró (zöld) kamat alakulása. Forrás: TradingEconomics.

Az első felvonásban, az időszak elején a forint nagy formában volt. A magyar alapkamat 13 százalékon állt, miközben az eurózónában mindössze 2 százalék körül mozgott. Ez az óriási, 11 százalékos kamatkülönbség mágnesként vonzotta a befektetőket Magyarországra. A forint pedig ennek farvizén egyre erősödött.

A második felvonásban viszont elkezdett kopni a varázs. Az Európai Központi Bank kamatemelései véget értek, de a Magyar Nemzeti Bank (látva, hogy az infláció lejtmenetbe kapcsolt) fokozatosan csökkentette az alapkamatot. A magyar kamatfelár előbb 8, majd 4, végül 2,5 százalékra olvadt. És eközben valami megváltozott. A forint, amely addig önbizalommal feszített, hirtelen gyengülni kezdett. A befektetők ugyanis már nem látták benne azt a nagy hozamígéretet, amit korábban megkaptak.

A harmadik felvonás újabb fordulatot hozott. 2025 elején az Európai Központi Bank a gazdasági lassulás miatt kamatot vágott, míg Magyarországon a kamatcsökkentési ciklus megállt. Így a kamatfelár ismét nőni kezdett. A forint pedig újra erősödött, hiszen a külföldi befektetők visszatértek.

Ez a történet is világossá teszi, hogy a pénz oda megy, ahol jobban megfizetik. Ha a magyar kamatfelár nő, vagy stabilan magas, akkor a forint iránti kereslet is erős lesz. A kamatkülönbség ugyanis nem pusztán egy szám, hanem profitlehetőség is a pénzügyi befektetőknek.

A 2025. október 7-i gyengülés így szinte biztosan nem egy új fejezet kezdete volt, hanem csak egy kis turbulencia. A fundamentumok nem omlottak össze, csak a narrátor szólt közbe egy kicsit hangosabban a kelleténél. Amíg a kamatfelár 4 százalék felett marad, addig a forint árfolyama valószínűleg továbbra is az erősödés irányába mutat majd.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

forint

euró

árfolyam

kamatfelár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a várva várt albérletár-csökkenés: hála neked, Otthon Start!

Megérkezett a várva várt albérletár-csökkenés: hála neked, Otthon Start!

Most először csökkentek az albérletárak, mióta bejelentették az Otthon Start Programot. Országosan több mint 1 százalékkal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének adataiból. Hasonló mértékű csökkenésre utoljára a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Két mesteredző védi a Liverpool nyári igazolását: szerintük ez nem a játékos hibája

Két mesteredző védi a Liverpool nyári igazolását: szerintük ez nem a játékos hibája

Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
All 20 living hostages now released as Trump set to address Israeli parliament

All 20 living hostages now released as Trump set to address Israeli parliament

The released hostages include twins Ziv and Gali Berman, pictured together in Gaza this morning. Israel is releasing hundreds of Palestinians in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 05:29
Vagyonokat lehet bukni, ha nincs végrendelet a mikrocégeknél
2025. október 13. 05:15
Nagy leállások a Telekomnál a héten
×
×
×
×