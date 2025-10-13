ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Elemző: nem volt oka a leminősítésre az S&P-nek, de ez nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Portfolio elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár elkerültük, hogy a Standard & Poor's hitelminősítő a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontsa le a hazai gazdaságot, azért a közeljövő történéseire, így a jövő heti kamatdöntésre és az amerikai–kínai vámháború fejleményeire érdemes lesz figyelni.

Pénteken adta ki Magyarország értékelését a Standard & Poor's hitelminősítő intézet, amely nem változtatott hazánk besorolásán. November végén a Moody's, december elején pedig a Fitch Ratings is ítéletet mond a magyar gazdaságról.

„Számítani lehetett rá, hogy a Standard & Poor's nem fog változtatni a magyar adósbesoroláson, illetve annak kilátásán, így is egy lépésre vagyunk a bóvli, tehát a befektetésre nem ajánlott kategóriától” – mondta az InfoRádióban Beke Károly. A Portfolio elemzője hozzátette, egyrészt

a magyar gazdaság mutatói nem annyira rosszak, hogy az indokolná a rosszabb besorolást,

másrészt arra is lehetett számítani, hogy fél évvel a parlamenti választások előtt nem fog egy ilyen fajsúlyos döntést meghozni a hitelminősítő.

Az elemző szerint a döntésnek nincs komoly üzenetértéke, hiszen maradtunk ott, ahol voltunk. Részletes elemzést nem tett most közzé a Standard & Poor's, tehát abban sem találni kifejezett üzenetet, mindössze jelezték, hogy továbbra is egy lépésre vagyunk a befektetésre nem ajánlott kategóriától. Megjegyezte, „hiba lenne, ha a gazdaságpolitika ezt most úgy fogná fel, hogy hátra lehet dőlni és nincs további veszély”.

Beke Károly szerint egyelőre nincs jelentős hatása a döntésnek, hiszen várható volt ez a végkifejlet, azaz a befektetők már korábban elkezdhették beárazni a magyar gazdaságot. Kiemelte: az mindenképpen pozitívum, hogy az S&P nem minősítette le hazánkat, és egy esetleges lerontás már látszana is a forint árfolyamán. A vártnak megfelelő döntés viszont nem okozott komoly kilengést a piacon – tette hozzá.

A forint árfolyamának heti mozgása kapcsán az elemző azt mondta, a következő napokban főként a nemzetközi hírekre, nyilatkozatokra lesz érdemes figyelni. Ezenkívül a jövő héten lesz jegybanki kamatdöntés, ami kimondottan érdekes lehet a kormány és az MNB üzengetése után. Ettől függetlenül

az elemzők nem számítanak arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változtatna az alapkamaton.

Beke Károly úgy véli, a közeljövőben legfőképpen az amerikai–kínai vámháború híreire lesz érdemes figyelni, hiszen pénteken már látható volt, hogy még a forint piaca is megbillent Donald Trump azon bejelentésére, hogy 100 százalékos extravámot vet ki a kínai termékekre. Leszögezte, a hétvége folyamán kissé talán enyhült a feszültség ezen a fronton, az amerikai elnök sem olyan harcias, mint pénteken, viszont mindenképpen érdemes lesz figyelemmel kísérni, milyen és mennyire kemény válaszlépéseket helyez kilátásba Kína.

