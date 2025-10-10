ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Demján Sándor Programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Megerősítette Magyarország államadósság-besorolását a Standard and Poor’s

Infostart / MTI

A Standard and Poor’s ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. Így a három nagy hitelminősítő - a Fitch Ratings, a Moody’s és a Standard and Poor’s - továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken késő este.

Úgy fogalmaztak: töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában - euróban, dollárban és kínai renminbiben - is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra - írták.

Hozzátették: az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A magyar gazdaság biztos alapokon áll: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. A több mint 1,5 éve növekvő reálbérek hatására folyamatosan bővül a fogyasztás és erősödik a hazai turizmus, amely 2025-ben újabb rekordévet zárhat, hiszen idén a vendégforgalom - minden eddiginél korábban - szeptember végén átlépte a 15 millió főt - áll az NGM közleményében.

Kitértek arra is: Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt: a hiánynak évről évre csökkennie kell; az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia; nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, az elsődleges egyenlegnek pedig nulla közeli szinten kell maradnia.

A tárca közölte: a magyar gazdaságra jelenleg két, külső tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést: a német gazdaság elhúzódó gyengélkedése és az EU rémes vámmegállapodása az USA-val. Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Eközben Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a családokra és vállalkozásokra fordítja, miközben azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza - fogalmaztak.

Nem várunk ölbe tett kézzel az EU-ra: a gazdasági növekedés és az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re emeltük és elindítottuk a Demján Sándor Programot, amelynek keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését - írták.

Hangsúlyozták: a kormány azonban itt nem áll meg, 4+1 lépéssel ad biztos pontot a vállalkozások számára a gyengélkedő német gazdaság és a kedvezőtlen EU-s vámmegállapodás okozta bizonytalan környezetben: a hazai kkv-k támogatása olyan kedvező forráslehetőségek biztosításával, mint a fix 3 százalékos SZKP hitelek vagy az 1+1 Program; új adócsökkentések bevezetése a vállalkozások terheinek enyhítése érdekében; a kkv-szektort segítő kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések; a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása.

Kezdőlap    Külföld    Megerősítette Magyarország államadósság-besorolását a Standard and Poor’s

államadósság

nemzetgazdasági minisztérium

hitelminősítés

standard and poors

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-jétől, miközben az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre - írta pénteken közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as Israel's military pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 22:56
A francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki kormányfőnek
2025. október 10. 22:36
Andrej Babis nagy bejelentést tett Prágában
×
×
×
×