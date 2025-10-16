Borúlátó a Fitch a magyar uniós források és a gazdaság ügyében

A nemzetközi hitelminősítő várakozása szerint azonban a magyar hazai össztermék (GDP) növekedése jövőre és 2027-ben 2,5 százalékra gyorsul a cég által az idei évre várt 0,6 százalék után, és a GDP-arányos államadósságráta "mérsékelt lefelé tartó pályára kerülhet" a várható kisebb elsődleges államháztartási hiányok ellenére.

A Fitch 2027 végére a hazai össztermék 71,5 százalékának megfelelő magyar államadósságrátát valószínűsít, megjegyezve, hogy

ez még mindig meghaladná a Magyarországhoz hasonlóan "BBB" befektetési szintre besorolt többi szuverén adós 61,5 százalékos mediánját.

A térség egészére vonatkozóan a Fitch Ratings csütörtöki helyzetértékelése megállapítja, hogy az országcsoport osztályzati kilátásainak nettó egyenlege negatív, tekintettel arra, hogy három ország, Románia, Lengyelország és Georgia szuverén besorolására a hitelminősítő negatív kilátást tart érvényben.

Magyarország "BBB" osztályzatát a Fitch Ratings ugyanakkor stabil kilátással tartja nyilván.

Szerbia az egyetlen olyan térségi ország, amelynek minősítési kilátása pozitív a Fitch osztályzati listáján, a "BB plusz" szerb államadós-besorolás ugyanakkor egy fokozattal elmarad a befektetési kategóriától.

Csütörtöki elemzésében a Fitch Ratings hangsúlyozza azonban, hogy Szerbia a befektetési ajánlású szuverén osztályzat megszerzésének küszöbén áll, tekintettel a csökkenő államadósságra és a szilárd külső fizetési pozícióra. A hitelminősítő megjegyzi viszont azt is, hogy a megnövekedett politikai bizonytalanság kockázatokkal terheli a szerb gazdaság növekedési kilátásait.

A 24 oldalas helyzetértékelés Magyarországgal foglalkozó fejezetében a Fitch Ratings a kereskedelmi bizonytalanságokkal, a monetáris és a költségvetési politika enyhítésének korlátozott mozgásterével, a beérkező EU-finanszírozások alacsony összegével és a nyomott fogyasztói hangulattal magyarázza a 2025-re általa várt 0,6 százalékos GDP-növekedést.

A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy

a 2026-ra és 2027-re valószínűsített 2,5 százalékos magyar gazdasági növekedés fő hajtóereje a várhatóan élénkülő beruházási aktivitás lesz.

A Fitch véleménye szerint 2026 közepéig nem valószínű jelentősebb előrelépés az EU-finanszírozások felszabadítása ügyében; a cég a 2025-2027-es időszakra éves átlagban a GDP-érték 0,6 százalékának megfelelő beáramlást vár ebből a forrásból.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a tizenkét havi összevetésben számolt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves átlaga a 2025-2026-os időszakban 4,8 százalék lesz, de 2027-ben 4 százalékra mérséklődik.

A Fitch Ratings ebben a környezetben azt valószínűsíti, hogy az MNB az idei év végéig nem módosítja 6,5 százalékos alapkamatát, de a cég várakozása szerint 2026 végéig 5,5, 2027 végéig 4,5 százalékra csökkenhet az irányadó jegybanki kamat.