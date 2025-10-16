ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
333.55
bux:
103065.51
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pile of money background, 50 Euro bank note with falling hungarian forint 20000 HUF bank notes. Currency devaluation, inflation Hungary. Illustration background or cover
Nyitókép: Daniel Kadar/Getty Images

Borúlátó a Fitch a magyar uniós források és a gazdaság ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Közép- és Kelet-Európa gazdaságai valamelyes ellenállóképességet mutatnak az idén, mindenekelőtt az erős hazai fogyasztás révén, de jelentős növekedési gyorsulás nem várható, tekintettel az amerikai kereskedelmi politika és a világgazdasági növekedési kilátások bizonytalanságaira - áll a Fitch Ratings csütörtökön Londonban ismertetett regionális helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő várakozása szerint azonban a magyar hazai össztermék (GDP) növekedése jövőre és 2027-ben 2,5 százalékra gyorsul a cég által az idei évre várt 0,6 százalék után, és a GDP-arányos államadósságráta "mérsékelt lefelé tartó pályára kerülhet" a várható kisebb elsődleges államháztartási hiányok ellenére.

A Fitch 2027 végére a hazai össztermék 71,5 százalékának megfelelő magyar államadósságrátát valószínűsít, megjegyezve, hogy

ez még mindig meghaladná a Magyarországhoz hasonlóan "BBB" befektetési szintre besorolt többi szuverén adós 61,5 százalékos mediánját.

A térség egészére vonatkozóan a Fitch Ratings csütörtöki helyzetértékelése megállapítja, hogy az országcsoport osztályzati kilátásainak nettó egyenlege negatív, tekintettel arra, hogy három ország, Románia, Lengyelország és Georgia szuverén besorolására a hitelminősítő negatív kilátást tart érvényben.

Magyarország "BBB" osztályzatát a Fitch Ratings ugyanakkor stabil kilátással tartja nyilván.

Szerbia az egyetlen olyan térségi ország, amelynek minősítési kilátása pozitív a Fitch osztályzati listáján, a "BB plusz" szerb államadós-besorolás ugyanakkor egy fokozattal elmarad a befektetési kategóriától.

Csütörtöki elemzésében a Fitch Ratings hangsúlyozza azonban, hogy Szerbia a befektetési ajánlású szuverén osztályzat megszerzésének küszöbén áll, tekintettel a csökkenő államadósságra és a szilárd külső fizetési pozícióra. A hitelminősítő megjegyzi viszont azt is, hogy a megnövekedett politikai bizonytalanság kockázatokkal terheli a szerb gazdaság növekedési kilátásait.

A 24 oldalas helyzetértékelés Magyarországgal foglalkozó fejezetében a Fitch Ratings a kereskedelmi bizonytalanságokkal, a monetáris és a költségvetési politika enyhítésének korlátozott mozgásterével, a beérkező EU-finanszírozások alacsony összegével és a nyomott fogyasztói hangulattal magyarázza a 2025-re általa várt 0,6 százalékos GDP-növekedést.

A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy

a 2026-ra és 2027-re valószínűsített 2,5 százalékos magyar gazdasági növekedés fő hajtóereje a várhatóan élénkülő beruházási aktivitás lesz.

A Fitch véleménye szerint 2026 közepéig nem valószínű jelentősebb előrelépés az EU-finanszírozások felszabadítása ügyében; a cég a 2025-2027-es időszakra éves átlagban a GDP-érték 0,6 százalékának megfelelő beáramlást vár ebből a forrásból.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a tizenkét havi összevetésben számolt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves átlaga a 2025-2026-os időszakban 4,8 százalék lesz, de 2027-ben 4 százalékra mérséklődik.

A Fitch Ratings ebben a környezetben azt valószínűsíti, hogy az MNB az idei év végéig nem módosítja 6,5 százalékos alapkamatát, de a cég várakozása szerint 2026 végéig 5,5, 2027 végéig 4,5 százalékra csökkenhet az irányadó jegybanki kamat.

Kezdőlap    Gazdaság    Borúlátó a Fitch a magyar uniós források és a gazdaság ügyében

gazdaság

uniós forrás

fitch ratings

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson
Külügyminiszteri egyeztetéssel máris elkezdődik a tervezett budapesti amerikai-orosz elnöki találkozó megszervezése. Egyre több információ derül ki a két vezető csütörtöki telefonos megbeszéléséről.
 

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Budapesti találkozó előtt – Volodimir Zelenszkij Washingtonból üzent a tárgyalásokról

Bejelentés: Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Éles orosz–amerikai üzengetés a pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs előtt

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam

Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam

A közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánegészségügyi szolgáltatók kivezetésével összefüggő kártalanításról döntött a kormány - derül ki a csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában

Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában

Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' call

Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' call

The Trump-Putin phone call came a day before Ukraine's Volodymyr Zelensky visits the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 17:55
Kemény döntést hozott az új vezérigazgató: 16 ezer embertől válik meg világszerte a Nestlé
2025. október 16. 17:20
Nagy pénzek érkezését jelentette be az agrárminiszter
×
×
×
×