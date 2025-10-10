Ilyen még nem volt: tizenhárom magyar hely a friss Michelin-listán – mutatjuk

A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magasszintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének – emelik ki a Visit Hungary közleményében.

Kétkulcsos minősítést kapott

a Four Seasons Hotel Gresham Palace és

a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest).

Tizenegy kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak:

Anantara New York Palace Budapest,

Dorothea Hotel (Budapest),

Hotel Clark Budapest,

Kimpton Bem Budapest,

Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest),

Párisi Udvar Hotel Budapest,

Verno House (Budapest),

W Budapest, Botaniq Castle of Tura,

Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint

Platán Manor (Tata).

A tájékoztatás szerint 29 hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között: Natura Hill Zebegény, Pest-Buda Design Hotel (Budapest), Aria Hotel Budapest, Kástu by Pajta (Őriszentpéter), Hotel Rum Budapest, Baltazár Budapest - Boutique Hotel, Hotel Collect, Andrássy Kúria & Spa (Tarcal), Lua Resort (Balatonfüred), Al Habtoor Palace Budapest, Aurea Ana Palace (Budapest), Hotel Vinifera Wine & Spa (Balatonfüred), Minaro Hotel Tokaj, BoHo Hotel Budapest, Avalon Resort & Spa (Miskolctapolca), Palatinus Boutique Hotel (Pécs), Hotel Gin Budapest, Mandilla (Köveskál), Sirius Hotel (Keszthely), Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), Viale Boutique Hotel (Villány), Natur Lodge Tiszafüred, Noir Hotel (Szeged), Art Hotel Szeged, Riva Prestige Hotel (Szeged), Turul Boutique Rooms & Apartment (Szarvas), Mövenpick Balaland Resort Lake Balaton (Szántód), H11 Rooms (Esztergom) és az 1552 Boutique Hotel (Eger).

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket Michelin Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

„Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik” – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.