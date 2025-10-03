ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.18
usd:
330.64
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videófelvételről készült kép az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőműről a délkelet-ukrajnai Enerhodarban 2022. augusztus 7-én. A támadás során egy kiégett fűtőcsövek tárolására szolgáló raktárt ért találat, valamint radioaktivitás mérésére szolgáló szenzorok sérültek meg. Az orosz és az ukrán erők egymást vádolják a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével.
Nyitókép: MTI/EPA//Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Egyáltalán nem ideális, ha hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. Arról is beszélt, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy a zaporizzsjai létesítmény nyolc üzemelő dízelgenerátora további üzemanyag-ellátást kapjon.

Kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben az ukrán elnök tájékoztatása szerint. Kilenc napja megszakadt a reaktorok hűtésében létfontosságú árambetáplálás, így a vészhelyzeti generátorok biztosítják a biztonság fenntartásához szükséges energiát.

Aszódi Attila az InfoRádióban úgy fogalmazott, nagy probléma, hogy nem jön kívülről áram az erőműbe, de az említett eljárással hosszú ideig ellensúlyozni tudják a kialakult helyzetet. Emlékeztetett, hogy a zaporizzsjai létesítményben már több mint három éve, 2022 nyarán leállították a reaktorokat, amelyek azóta lehűtött állapotban vannak. Ennek következtében a hőtermelésük jelenleg nagyon alacsony szinten van. Az erőműben összesen 18 dízelgenerátor található, de egy ideje csak nyolc működik, igaz, ezek is képesek elegendő mennyiségű áramot termelni.

Az egyetemi tanár megjegyezte: egyáltalán nem ideális az atomenergetikában, amikor hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal, de megítélése szerint az oroszok megfelelően tudják menedzselni a helyzetet a zaporizzsjai telephelyen. Kiemelte, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentései szerint a szórt vizes hűtőmedencékben van elegendő víz, így nem okozhat gondot a vízutánpótlás biztosítása. Ezek a medencék látják el a pihentető medencék és a reaktorok hűtését. Jelen helyzetben Aszódi Attila szerint az a legfontosabb, hogy a nyolc üzemelő dízelgenerátor további üzemanyag-ellátást kapjon. Úgy értesült, hogy az erőműnek 8-10 napra elegendő készlete van dízelüzemanyagból, de ezt folyamatosan pótolni kell.

Az atomenergetikai szakértő hozzátette: nyilván megkönnyítené a helyzetet, ha véget érnének a harcok a létesítmény közelében is. Úgy véli, a megsérült utolsó vezeték helyreállítását könnyen meg lehetne oldani, ha a karbantartó személyzet oda tudna menni úgy, hogy nem érezné magát közvetlen életveszélyben. A háború azonban a zaporizzsjai atomerőmű környékén is zajlik, ezért nem tudják helyreállítani az áramellátást.

Egy leállított atomerőműben több fennakadást is okoz, ha nincs biztosítva az elektromosság. Aszódi Attila elmondta: áram szükséges ahhoz, hogy az operátorok ellássák a feladataikat, elvégezzék a különféle méréseiket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a leállított reaktorokban és a pihentető medencékben lévő kiégett üzemanyag hőt termel. Mivel a zaporizzsjai telephely reaktorai már több mint három éve nem üzemelnek, ez a hőmennyiség relatíve alacsony, de még mindig több megawattnyi volumenről van szó. A szakértő megjegyezte: ahhoz, hogy ezt a hőt folyamatosan el lehessen szállítani az üzemanyagból,

muszáj fenntartani a hűtést, amihez azonban szivattyúk kellenek, utóbbiak működtetéséhez pedig villamos energiára van szükség. Ezért szorul folyamatos áramellátásra az erőmű.

Aszódi Attila szerint műszakilag elég nagy a probléma, aminek az érzékeltetésére elmondta, hogy összesen tíz nagyfeszültségű vezetéki kapcsolata volt a telephelynek a környezetével, de az oroszok gyakorlatilag mindet szétbombázták. A tíz kapcsolatból a legutolsó viszonylag sokáig fennállt, de a múlt héten egy tüzérségi támadás következtében az is megsemmisült.

Nagyobb a biztonság, ha nem üzemelnek a reaktorok

A BME Természettudományi Karának dékánja 2022 augusztusában levelet írt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetőjének, amelyben azt kérte tőle, hogy állítsák le az összes reaktort. Akkoriban ugyanis hosszan elhúzódó vita alakult ki arról, hogy valójában ki veszélyezteti a nukleáris biztonságot. Abban az időszakban a zaporizzsjai erőmű egy reaktora kis teljesítménnyel működött, két reaktora pedig meleg leállított állapotban volt, és ha komolyabb támadás érte volna a létesítményt, miközben üzemel az egyik reaktor, akkor az ebből származó potenciális kibocsátás sokkal nagyobb veszélyt jelentett volna, mintha leállítják a reaktort.

Aszódi Attila kitért arra is, ha leállítják és lehűtik a berendezéseket, akkor eleve nincs magas nyomás, így pedig ha valamilyen mechanikai sérülés éri valamelyik rendszert, akkor nem tud olyan energiával kikerülni a környezetbe radioaktív anyag.

Azt is fontos tudni, hogy ha leállítják a reaktort abból a célból, hogy ne termeljen, akkor nem keletkezik benne újabb radioaktív anyag, és a rövid felezési idejű izotópok idővel elbomlanak. Jelenleg a zaporizzsjai atomerőmű hat reaktorában és a mellettük található pihentető medencében sokkal alacsonyabb mennyiségű radioaktív anyag van, mint ha egy vagy több reaktor működne, hiszen akkor folyamatosan keletkeznének rövid felezési idejű radioaktív izotópok is.

Aszódi Attila kiemelte: ha valamelyik berendezés jelentős mechanikai sérülést szenved egy esetleges tüzérségi támadás következtében, akkor a létesítmény és környezete kevésbé van veszélyben abban az esetben, ha a reaktorok nem mennek. A szakértő szerint ezért nagyon lényeges, hogy ne lássa el magát energiával, mert akkor ez a potenciális veszély a harcok közepette sokkal nagyobb lenne.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

atomerőmű

energia

aszódi attila

reaktor

hűtés

áramtermelés

generátor

zaporizzsja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark
A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Az amerikai kormányzati leállás nem sok nyomot hagyott eddig a tőzsdéken, az S&P 500 és a Nasdaq tegnap és ma is történelmi csúcsot döntött, részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően. Az európai tőzsdéken közben folytatódik az elmúlt napokban látott emelkedés. A fontosabb adatközlések közül a mai amerikai munkaerőpiaci statisztika elmaradt a kormányzati leállás miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen: ez a Tesla-újdonság megváltoztatja az elektromos autózás szabályait

Hihetetlen: ez a Tesla-újdonság megváltoztatja az elektromos autózás szabályait

A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model3 és ModelY kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of synagogue attack victim say he was hero who 'lost his life in act of courage'

Family of synagogue attack victim say he was hero who 'lost his life in act of courage'

Adrian Daulby, 53, was trying to block the attacker from entering the synagogue when he was shot by police.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 19:18
OKSZ-főtitkár: meg kellene szüntetni az árrésstop negatív hatását
2025. október 3. 11:00
Kibírjuk még egy kicsit tankolás nélkül?
×
×
×
×