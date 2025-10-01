ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.01
usd:
331.15
bux:
99239.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Veszélyre figyelmeztet a NAÜ: most a legsúlyosabb a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben

Infostart

Nincs külső áramellátása Európa legnagyobb atomerőművének, így csak addig nem fenyeget az olvadás veszélye, amíg dízelgenerátorokról megoldható a reaktorok hűtése – figyelmeztetett Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója.

Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal – közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.

Az orosz állami RIA hírügynökség alapján az erőmű orosz vezetése azt állítja, a tartalék áramellátás egyelőre elegendő, de a rendszeres külső áramellátás helyreállítása az ukrán tüzérségi támadások miatt lehetetlen. Ukrajna ezzel szemben az orosz támadásokat hibáztatja ugyanezért – írja a Portfolio.

„Európa legnagyobb atomerőműve több mint egy hete külső áramellátás nélkül működik, ami messze a leghosszabb ilyen incidens a több mint három és fél éve tartó háború során” – nyilatkozott Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Áram nélkül nem hűthető a nukleáris fűtőanyag a reaktorokban, és fennállna az olvadás veszélye. Jelenleg minden reaktor leállított állapotban van, így a szokásosnál hűvösebbek.

A reaktoregységek és a kiégett fűtőelemek jelenlegi állapota stabil, amíg a dízelgenerátorok elegendő energiát tudnak biztosítani a létfontosságú biztonsági funkciók és a hűtés fenntartásához, de Grossi szerint rendkívül fontos, hogy a külső áramellátást helyreállítsák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden azt mondta, még soha sem volt ehhez fogható vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben.

Kezdőlap    Külföld    Veszélyre figyelmeztet a NAÜ: most a legsúlyosabb a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben

ukrajna

atomerőmű

naü

zaporizzsja

rafael grossi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.
 

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása nyílik meg Pécsen október 17-én, amely az első helyszín a Tesla és a Shopper Park Plus, valamint az Adventum Csoport közötti együttműködés keretében - közölte a Villanyautósok.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas dolgokra készül a kis londoni csapat: idén minden nekik áll?

Hatalmas dolgokra készül a kis londoni csapat: idén minden nekik áll?

A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 16:26
Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra
2025. október 1. 14:37
Izrael "kettévágta" Gázavárost
×
×
×
×