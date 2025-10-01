Veszélyre figyelmeztet a NAÜ: most a legsúlyosabb a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben

Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal – közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.

Az orosz állami RIA hírügynökség alapján az erőmű orosz vezetése azt állítja, a tartalék áramellátás egyelőre elegendő, de a rendszeres külső áramellátás helyreállítása az ukrán tüzérségi támadások miatt lehetetlen. Ukrajna ezzel szemben az orosz támadásokat hibáztatja ugyanezért – írja a Portfolio.

„Európa legnagyobb atomerőműve több mint egy hete külső áramellátás nélkül működik, ami messze a leghosszabb ilyen incidens a több mint három és fél éve tartó háború során” – nyilatkozott Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Áram nélkül nem hűthető a nukleáris fűtőanyag a reaktorokban, és fennállna az olvadás veszélye. Jelenleg minden reaktor leállított állapotban van, így a szokásosnál hűvösebbek.

A reaktoregységek és a kiégett fűtőelemek jelenlegi állapota stabil, amíg a dízelgenerátorok elegendő energiát tudnak biztosítani a létfontosságú biztonsági funkciók és a hűtés fenntartásához, de Grossi szerint rendkívül fontos, hogy a külső áramellátást helyreállítsák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden azt mondta, még soha sem volt ehhez fogható vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben.