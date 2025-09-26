ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
334.17
bux:
99207.79
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
An oil or gas processing plant is a company engaged in the drilling, production, and distribution of petroleum and natural gas.
Nyitókép: Getty Images / ivan rivandy

Zágráb: Horvátország nem nyerészkedik a Magyarországra szállított kőolajon

Infostart / MTI

Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Ante Susnjar gazdasági miniszter is visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, miszerint Horvátország kihasználja a válságos helyzetet és háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, valamint hogy nem tud elegendő kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához.

Susnjar újságíróknak elmondta: Horvátország és a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat garantálja, hogy képesek minden szükséges kőolajmennyiséget leszállítani.

"Szijjártó kolléga kijelentéseinek nincs alapjuk, nem felelnek meg a valóságnak, meghívom őt, hogy jöjjön el. Én leszek a házigazdája, hogy együtt tesztelhessük, mekkora mennyiséget tud a Janaf Magyarországra és Szlovákiába szállítani" - fogalmazott a tárcavezető.

A szállítási díjakról szólva hozzátette: a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek.

Ennek értelmében, amikor a Janaf nagyobb mennyiséget szállít majd, az árak is alacsonyabbak lesznek - mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg mintegy kétmillió tonna kőolajat juttatnak el feldolgozásra a százhalombattai finomítóba, amelyhez a pozsonyi finomító is tartozik.

Elmondása szerint a két üzem éves összkapacitása körülbelül 13 millió tonna. "Mi garantáljuk, hogy 15 millió tonna kőolajat tudunk Magyarország és Szlovákia irányába szállítani" - jelentette ki. Egyben megállapította, hogy az orosz kőolajból "kizárólag a magyaroknak van haszna, kihasználva az Ukrajna elleni orosz agressziót, olcsóbban jutnak nyersolajhoz, majd azt feldolgozva hatalmas nyereségre tesznek szert."

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Horvátország saját kapacitásait tekintve regionális energiaközpont. "A mi feladatunk - a brutális orosz agresszió után - az, hogy hozzájáruljunk az EU, a saját és a többi tagállam energiabiztonságához" - húzta alá.

Rámutatott: jelenleg széleskörű nemzetközi nyomás nehezedik az oroszországi kőolajtermékek vásárlásának leállítására, Magyarország és Szlovákia pedig bizonyos kivételeket kért ez alól. "Világossá vált, hogy van egy teljesen biztonságos, alternatív útvonaluk. Arra utalni, hogy Horvátország háborús hasznot húz ebből, rendkívüli arcátlanság, és a nemzetközi hallgatóság félrevezetése" - jegyezte meg.

"Először is, nyerészkedőnek azt nevezhetjük, aki jelenleg olcsóbb orosz kőolajat és gázt kap.

Ez nem Horvátország, amely 2022 óta egyáltalán nem használ ilyet. Akkor én azt mondhatom, hogy Magyarország az, amely abban a helyzetben van, hogy olcsóbb energiaforrásokkal rendelkezik. A nyerészkedő Magyarország, nem pedig Horvátország" - szögezte le Plenkovic.

"Felháborodással utasítom vissza azokat a hamis állításokat, miszerint Horvátország háborús hasznot húz. Épp ellenkezőleg, Horvátország jó és becsületes szomszéd. Mi vagyunk a jófiúk" - zárta szavait.

Kezdőlap    Gazdaság    Zágráb: Horvátország nem nyerészkedik a Magyarországra szállított kőolajon

horvátország

szijjártó péter

adria-vezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszautasíthatatlan ajánlatot tett Putyin, Zelenszkij szerint magyar drónok sértették meg az ukrán légteret – Háborús híreink pénteken

Visszautasíthatatlan ajánlatot tett Putyin, Zelenszkij szerint magyar drónok sértették meg az ukrán légteret – Háborús híreink pénteken

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő a Vlagyimir Putyinnal folytatott pénteki megbeszélése után azt mondta, az orosz elnök jó ajánlatot tett le az asztalra Ukrajna számára, amelyet annak el kellene fogadnia, különben az összes területét elveszítheti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán főparancsnok közlésére hivatkozva azt írta, magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret. A Honvédelmi Minisztérium visszautasította az ukrán államfő állítását. Zelenszkij esti videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Glamour napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Glamour napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425 kuponnal vár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Officials and diplomats left the auditorium in protest as the Israeli leader took the stage, leaving large parts of the hall empty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 17:01
Fontos bejelentést tett a Roszatom Paks II-ről – a szankciók árnyékában
2025. szeptember 26. 13:27
250 ezer édesanyának jön a nagy áttörés a jövő héten
×
×
×
×