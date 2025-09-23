ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Concept photo of economic crisis, recession, financial reduction and failure. (Note: The tiles are NOT Scrabble tiles. They are blank wooden tiles with Photoshopped generic letters. The Scrabble tiles font is different and have points at bottom right corner.)
Nyitókép: Getty Images/ Tuomas A. Lehtinen

Elemző: 2026 elején kerülhet „nehéz helyzetbe” a jegybank

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Várhatóan keddi ülésén sem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az elemzők arra számítanak, hogy az év végéig már nem lazít a jegybank.

Legutóbb 2024 szeptemberében, vagyis éppen egy évvel ezelőtt változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, azóta áll 6,5 százalékon az irányadó ráta – emlékeztetett az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Beke Károly elmondása szerint az elemzők többsége az év végéig nem számít változtatásra, illetve van egy-két szakértő, aki elképzelhetőnek tartja, hogy decemberben akár 25 bázispontos kamatcsökkentés fog következtetni.

A szakértő arra ia felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét elsősorban a hazai inflációs adat korlátozza, ami augusztusban 4,3 százalék volt. Ismeretes, az MNB 3 plusz-mínusz 1 százalékos inflációs rátát tart kívánatosnak, és mint azt korábban többször jelezték, amíg nem csökken ezen a sávon belülre – fenntartható módon és tartósan –, nem meg sem fontolják a kamatcsökkentés lehetőségét.

Beke Károly szerint leghamarabb év végén, esetleg a jövő év elején csökkenhet 4 százalék alá az inflációs ráta, de az sem kizárt, hogy 2026 első hónapjaiban a 3 százalékos szint alá is beesik, elsősorban a bázishatásoknak köszönhetően.

„Éppen ezért 2026 elején lehet majd, ha lehet így fogalmazni, nehéz helyzetben a jegybank, hiszen elvileg lehetősége lesz kamatot csökkenteni az infláció alapján, ugyanakkor azt nem szabad elfelejtenie, hogy a mostani ráta az árrésstopok hatását is tartalmazza. Ez nagyjából másfél százalékpontot jelent az infláció esetében, tehát ha a jegybank ezt belekalkulálja a döntésébe, akkor továbbra is kivárhat akár 2026 elején is” – magyarázta.

A Portfolio által megkérdezett elemzők közül csak a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője lát esélyt év végéig egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre. A többiek reálisabbnak tartják a kamattartást, 2026 decemberére pedig a várakozások a 6 százalékos és az 5,25 százalékos irányadó ráta között szóródnak.

