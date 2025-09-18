Nagy változás az OTP-nél, vége a népszerű szolgáltatásnak

2025. november 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái, tehát az OTP MobilBank, és az OTP InternetBank lesznek elérhetők – közölte az OTP Bank szeptember 18-án. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb digitális platformoknak.

Azon ügyfelek, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket. Aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, nincs teendője.

„Az OTPdirekt internetbank kivezetése mérföldkő [...] a magyar digitális bankolás történetében.

[...] A lakossági ügyfélszokások alapján azt látjuk, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseink elsődleges fókuszát az alkalmazásaink jelentik [...]. Aki a nagy képernyő kényelmét szereti, annak tökéletes választás lesz az új internetbankunk.”

– tette hozzá Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője.