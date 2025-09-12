ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.64
usd:
333.53
bux:
101199.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az épülő BMW-gyár Debrecenben 2023. július 17-én. A BMW Group 400 hektárnyi területen építi fel az autógyárat, amely évente mintegy 150 000 gépkocsi gyártására lesz képes. A termelés 2025-ben kezdődik, itt készül majd a tisztán elektromos meghajtású modellek számára kifejlesztett NCAR architektúrára épülő Neue Klasse modellgeneráció alapító tagja. A mintegy 400 milliárd forintos beruházással több mint ezer új munkahely jön létre a városban.MTI/Czeglédi Zsolt
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy dobás Debrecenben: kiderült, mikor indul az új BMW-gyár

Infostart

A BMW Group bejelentette, hogy szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a vállalat első Neue Klasse modellje, a teljesen elektromos BMW iX3 készül majd.

A BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz. A BMW Group szerint ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény – írja a vg.hu.

„Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz: a BMW Group első Neue Klasse modelljét – a teljesen elektromos BMW iX3-at – csúcstechnológiás üzemünkben fogjuk gyártani” – közölte a német autógyártó.

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.”

A BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.
Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a Neue Klasse modellcsoportra tettek fel – írja a portál elemzésében.

Évente 150 ezer BMW iX3 legyártása a cél a német márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd. A gyárban jelenleg több ezren dolgoznak.

Az üzemben duális szakképzési program is működik, amelyhez szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyártó további munkaerőt keres.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy dobás Debrecenben: kiderült, mikor indul az új BMW-gyár

debrecen

beruházás

bmw

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

Trump egészségügyi tisztviselői a koronavírus elleni oltásokat 25 gyermek halálával hoznák összefüggésbe, és fontolgatják az oltások korlátozását. Ám a megállapításokat állítólag egy "nem ellenőrzött jelentéseket tartalmazó" adatbázisra alapozzák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk tudod-e a válaszokat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

The father of Tyler Robinson, 22, recognised his son from pictures released by the FBI - he then helped him in.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 13:44
Donald Trump más országokat is vámok kivetésére buzdít
2025. szeptember 12. 12:02
Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak
×
×
×
×