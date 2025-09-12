Nagy dobás Debrecenben: kiderült, mikor indul az új BMW-gyár

A BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz. A BMW Group szerint ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény – írja a vg.hu.

„Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz: a BMW Group első Neue Klasse modelljét – a teljesen elektromos BMW iX3-at – csúcstechnológiás üzemünkben fogjuk gyártani” – közölte a német autógyártó.

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszust két év alatt húzták fel a semmiből. A német autóóriás és a német autóipar számára fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója a német sajtóban úgy fogalmazott: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.”

A BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a Neue Klasse modellcsoportra tettek fel – írja a portál elemzésében.

Évente 150 ezer BMW iX3 legyártása a cél a német márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd. A gyárban jelenleg több ezren dolgoznak.

Az üzemben duális szakképzési program is működik, amelyhez szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyártó további munkaerőt keres.