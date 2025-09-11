ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.91
usd:
336.13
bux:
101935.67
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Hiába kezdődött meg a szedd magad akció, sok almaföld ki se nyitott

Infostart

A 2025-ös év időjárása nem volt kegyes a gyümölcstermelőkhöz, szinte katasztrófával érnek fel az előrejelzések.

A 2025. évi hazai almatermés minden idők leggyengébb termésének ígérkezik – írja a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács augusztusi prognózisa alapján a sokszinuvidek.24.hu.

A termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésük alapján 160 ezer tonna körül prognosztizálták az idei almatermést, ami az előző év amúgy sem valami bőséges termésének mindössze szűk fele.

Az elemzésben azt írja a szervezet, hogy becslésük szerint a teljes 2025-ös termésből 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési alma termésünk egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari alma termésünk pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

A rossz termés több okra vezethető vissza, mint a a termőterület konstans csökkenése, az ültetvények állapotának romlása, de legfőképpen a kedvezőtlen időjárással magyarázható. A legnagyobb károkat a zöld- és pirosbimbós fenológiai stádiumban érkező április 7-8-ai, majd a kisgyümölcs állapotban beköszöntő május 10-i fagyok okozták, de hasonlóan kedvezőtlenül hatottak a tavasz óta tartó aszályok és májusi hűvös, fényszegény idő.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött hazánkban az almaszüret, azonban nem mindegyik almáskert nyitott ki. A Gyümölcsvadász által közzétett információk szerint a korábbi években nyitva tartó Hajdú-Bihar vármegyei Bocskaikertben és a ráckevei almaföldön nem lesz szedd magad akció, ami a Zala vármegyei lakhegyi és a Hajdú-Bihar vármegyei kenderesi földeken aszály miatt marad el.

Kezdőlap    Gazdaság    Hiába kezdődött meg a szedd magad akció, sok almaföld ki se nyitott

mezőgazdaság

gazdaság

katasztrófa

fagykár

gyümölcstermesztés

termés

alma

szedd magad

gyümölcsös

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál
Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései, megvannak az Otthon Start első számai

Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései, megvannak az Otthon Start első számai

Egy héten belül nyilvánosságra hozzák a nemzeti konzultáció kérdéseit - jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón, ahol közölték az Otthon Start első heti fő számait is. A Kormányinfó vendége Bóka János EU-miniszter volt. Jelentős időt foglalt el még a lengyelországi orosz drónincidens és Orbán Viktor dublini magánrepülős útja is.

gyilkos merénylet
„Erőszak” – ezt a szót mondta ki a lelövése előtti pillanatban Charlie Kirk konzervatív influenszer

 

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Egy órával Charlie Kirk lelövése után iskolai lövöldözés volt Colorado államban

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról

Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról

Az amerikai kormány és az Európai Unió tárgyal arról, hogy szankciókat vetnek az orosz olajat vásárló országokra. Egyelőre időpontot még nem határoztak meg a lépésre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra csapnak a bankok a kamatstop miatt: nem tűrnek tovább, mennek az Alkotmánybíróságra

Asztalra csapnak a bankok a kamatstop miatt: nem tűrnek tovább, mennek az Alkotmánybíróságra

A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk killer still at large as Trump 'filled with grief and anger' over university shooting

Charlie Kirk killer still at large as Trump 'filled with grief and anger' over university shooting

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 13:35
Egyre tisztább, miért késik a gazdaság fellendülése
2025. szeptember 11. 12:15
Új országban terjeszkedhet a Formula–1
×
×
×
×