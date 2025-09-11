Hiába kezdődött meg a szedd magad akció, sok almaföld ki se nyitott

A 2025. évi hazai almatermés minden idők leggyengébb termésének ígérkezik – írja a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács augusztusi prognózisa alapján a sokszinuvidek.24.hu.

A termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésük alapján 160 ezer tonna körül prognosztizálták az idei almatermést, ami az előző év amúgy sem valami bőséges termésének mindössze szűk fele.

Az elemzésben azt írja a szervezet, hogy becslésük szerint a teljes 2025-ös termésből 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési alma termésünk egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari alma termésünk pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

A rossz termés több okra vezethető vissza, mint a a termőterület konstans csökkenése, az ültetvények állapotának romlása, de legfőképpen a kedvezőtlen időjárással magyarázható. A legnagyobb károkat a zöld- és pirosbimbós fenológiai stádiumban érkező április 7-8-ai, majd a kisgyümölcs állapotban beköszöntő május 10-i fagyok okozták, de hasonlóan kedvezőtlenül hatottak a tavasz óta tartó aszályok és májusi hűvös, fényszegény idő.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött hazánkban az almaszüret, azonban nem mindegyik almáskert nyitott ki. A Gyümölcsvadász által közzétett információk szerint a korábbi években nyitva tartó Hajdú-Bihar vármegyei Bocskaikertben és a ráckevei almaföldön nem lesz szedd magad akció, ami a Zala vármegyei lakhegyi és a Hajdú-Bihar vármegyei kenderesi földeken aszály miatt marad el.