Infostart.hu
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 forintos címletekben előállított, fix, sávos kamatozású lakossági állampapír.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Államkincstár: már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

Infostart / MTI

A Magyar Államkincstár bejelentette, hogy keddtől mind az öt budapesti ügyfélszolgálatán teljes körű szolgálást biztosít, miután elérhetővé vált a készpénzes állampapír-adásvétel és -pénztári szolgáltatás a Hattyú utcai fiókban is.

Az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka.

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.

magyar államkincstár

állampapír-kereskedelem

magyar állampapír

2025. szeptember 2. 20:10
