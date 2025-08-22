Zárt csoportban jelentette be Orbán Viktor az árrésstop meghosszabbítását

Csütörtökön kormányülés volt, melynek döntéseiről Kormányinfó hiányában egyelőre nem értesülhetett hivatalos formában a nyilvánosság. Azt azonban Orbán Viktor elárulta egy bejegyzésben a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban, hogy fejlemény van az árrésstop ügyében.

"Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel" – olvasható a Magyar Nemzet cikke szerint.

Vélhetően hamarosan megérkezik hivatalos bejelentés is.

A Portfolio emlékeztet: elemzők szerint az árrésstop hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent az infláció, de még júliusban is 4,3 százalék volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék). A szakemberek egyetértenek abban, hogy az intézkedés a 2026-os parlamenti választásokig fennmaradhat, előtte ugyanis politikailag kockázatos lenne annak kivezetése. Az esetleges eltörlést követően viszont várhatóan ismét emelkedni fog az infláció.

Az árrésstopot februárban jelentették be több élelmiszercsoportra, majd májusban terjesztették ki számos drogériai termékre. Ezeknél a kereskedők legfeljebb akkora árrést alkalmazhatnak, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek, de legfeljebb 10 százalékosat. Ha egy terméket akkor nem árusítottak, az utolsó elérhető hónap átlagát kell figyelembe venni (de max. 10 százalék). A saját márkás termékek aránya sem haladhatja meg a 2025. január–februári szintet.