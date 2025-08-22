ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.17
usd:
341.62
bux:
106012.09
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Megjött a válasz Donald Trumptól Orbán Viktor levelére, az elnök Szlovákiának is üzent

Infostart

A Barátság kőolajvezeték ismételt ukrán támadása miatt írt levelet a magyar miniszterelnök az amerikai elnöknek, aki kézzel írt választ küldött vissza.

A Barátság kőolajvezeték megtámadása miatt nemcsak Brüsszelnek írt levelet a magyar és a szlovák kormány, hanem Orbán Viktor Donald Trumpnak is üzenetet küldött. Mint a Magyar Nemzet közölte, a miniszterelnök a Harcosok Klubjába küldött Facebook-bejegyzést.

"Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke" – fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte. "Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt" – írta a kormányfő.

A levélre válaszolva Trump kifejtette: "Nem örülök, hogy ezt hallom. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy".

Forrás: Facebook/Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Magyar Nemzet

Szijjártó Péter szerint legalább öt napig tart majd a javítás a vezetéken, addig nem kap ezen az útvonalon kőolajat Magyarország és Szlovákia.

Kezdőlap    Belföld    Megjött a válasz Donald Trumptól Orbán Viktor levelére, az elnök Szlovákiának is üzent

szlovákia

orbán viktor

donald trump

levél

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Oroszország 28 év után teljes körűen felújította és ismét szolgálatba állította az Admiral Nahimov nevű, nukleáris meghajtású hadihajóját. A hatalmas, 28 ezer tonnás cirkáló az orosz tengeri flotta zászlóshajója lesz, de az InfoRádiónak nyilatkozó Kaiser Ferenc (docens, NKE) szerint csak erődemonstrációra jó.
 

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti

116 millió euró: az EU bejelentette a programot, amely a Dunát is érinti

Az Európai Unió újabb jelentős lépést tett a vizek védelmében, 116 millió eurót fordítva 13 projekt megvalósítására az óceánok, tengerek és folyók egészségének helyreállítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most

Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most

Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 12:22
Elgázolt egy embert egy Keletiből induló IC, késések várhatók
2025. augusztus 22. 11:24
Kiderült, meddig nem kapunk olajat a megtámadott Barátság vezetéken
×
×
×
×