Megjött a válasz Donald Trumptól Orbán Viktor levelére, az elnök Szlovákiának is üzent

A Barátság kőolajvezeték megtámadása miatt nemcsak Brüsszelnek írt levelet a magyar és a szlovák kormány, hanem Orbán Viktor Donald Trumpnak is üzenetet küldött. Mint a Magyar Nemzet közölte, a miniszterelnök a Harcosok Klubjába küldött Facebook-bejegyzést.

"Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke" – fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte. "Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt" – írta a kormányfő.

A levélre válaszolva Trump kifejtette: "Nem örülök, hogy ezt hallom. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Nagyszerű barátom vagy".

Forrás: Facebook/Magyar Nemzet

Szijjártó Péter szerint legalább öt napig tart majd a javítás a vezetéken, addig nem kap ezen az útvonalon kőolajat Magyarország és Szlovákia.