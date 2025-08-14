ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Washington, 2025. április 3.Donald Trump amerikai elnök aláírja az amerikai kereskedelmi partnerekkel szembeni új, viszonossági vámokat bevezető rendeletet.
Nyitókép: MTI/EPA /Jim Lo Scalzo

Donald Trump gyorsítani akarja a kereskedelmi célú űrrepüléseket

Infostart / MTI

A amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amelynek célja a kereskedelmi rakétaindítások szabályozásának egyszerűsítése és a magánűripar versenyképességének erősítése.

A Fehér Ház közlése szerint az intézkedés előírja az amerikai közlekedési miniszternek, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által kiadott indítási és visszatérési engedélyekhez kapcsolódó környezetvédelmi vizsgálatokat törölje vagy gyorsítsa fel, továbbá szüntesse meg a "elavult, fölösleges vagy túlzottan korlátozó" előírásokat.

A rendelet utasítja a kereskedelmi, közlekedési és védelmi tárcát, valamint az űrhivatal (NASA) vezetését, hogy összehangoltan vizsgálják felül az űrkikötők fejlesztését akadályozó állami szabályozásokat, különösen a partvidék-gazdálkodási törvény előírásait. Emellett egyszerűsített engedélyezési folyamatot kell kialakítani az új típusú űrtevékenységekhez.

Az új rendelet célja, hogy a magánűripar gyorsabban reagálhasson a piaci lehetőségekre, és az Egyesült Államok megtartsa vezető szerepét az űrkereskedelemben.

Gazdaság    Donald Trump gyorsítani akarja a kereskedelmi célú űrrepüléseket

