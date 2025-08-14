Donald Trump gyorsítani akarja a kereskedelmi célú űrrepüléseket

A Fehér Ház közlése szerint az intézkedés előírja az amerikai közlekedési miniszternek, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által kiadott indítási és visszatérési engedélyekhez kapcsolódó környezetvédelmi vizsgálatokat törölje vagy gyorsítsa fel, továbbá szüntesse meg a "elavult, fölösleges vagy túlzottan korlátozó" előírásokat.

A rendelet utasítja a kereskedelmi, közlekedési és védelmi tárcát, valamint az űrhivatal (NASA) vezetését, hogy összehangoltan vizsgálják felül az űrkikötők fejlesztését akadályozó állami szabályozásokat, különösen a partvidék-gazdálkodási törvény előírásait. Emellett egyszerűsített engedélyezési folyamatot kell kialakítani az új típusú űrtevékenységekhez.

Az új rendelet célja, hogy a magánűripar gyorsabban reagálhasson a piaci lehetőségekre, és az Egyesült Államok megtartsa vezető szerepét az űrkereskedelemben.