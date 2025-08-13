ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.32
usd:
337.9
bux:
104739.96
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Bevásárlókocsi egy londoni ABC-áruházban 2022. augusztus 17-én. Nagy-Britanniában az infláció elérte a 10,1 százalékot, az utóbbi 40 év legmagasabb szintjét. A brit jegybank recesszióra figyelmeztet, miközben a megélhetési költségek, azon belül elsősorban az élelmiszerárak emelkedése felfelé hajtja az inflációt, és az a Bank of England előrejelzése szerint az év végére 13 százalékra nő az országban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után

Infostart

Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar.

Az egység a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen, ezért az utolsó nyitvatartási napja 2025. augusztus 24. lesz.

A kisújszállási bezárással kapcsolatban most a Spar kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak hangsúlyozta: a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, a cég idén is már több új üzletet nyitott, és a következő években is folytatja beruházási programját Magyarországon. Maczelka Márk kiemelte: egy üzlet bezárása sem a hazai, sem a nemzetközi kiskereskedelemben nem számít rendkívülinek. A vállalat minden évben felülvizsgálja áruházai eredményességét, és ha szükséges, meghozza a megfelelő üzleti döntést.

"Fontos megjegyezni, hogy alig volt még olyan évünk, amikor ne zártunk volna be üzletet, de ezzel párhuzamosan mindig nyitottunk is újakat, rendszerint többet, mint amennyit bezártunk" – tette hozzá.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Gazdaság    Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után

kisújszállás

bezárás

spar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyot lépett az AfD – száznapos ajándék a kancellárnak és kormányának

Nagyot lépett az AfD – száznapos "ajándék" a kancellárnak és kormányának

A német parlamenti pártok körében szinte példa nélküli a radikális jobboldali AfD (Alternatíva Németországnak) párt szárnyalása. Egy friss felmérés szerint első ízben vezeti a népszerűségi listát. "Szebb" ajándékot az épp száz napja hivatalba lépett koalíció aligha kaphatott volna, ezt pedig még egy kemény bírálattal is megtoldották.
Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Ukrajnáról lehet tárgyalni, de semmiképp nem az ukrán érdekek megkerülésével. Így foglalható össze az a rendkívüli egyeztetés, amelyet szerda délután videókapcsolaton keresztül Berlinben rendeztek. A cél az amerikai és az orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozója előtti, a német kancellár és az ukrán elnök személyes, több uniós, illetve NATO-vezető videón történt konzultációja volt, amelybe a fő címzett, Donald Trump is bekapcsolódott.
 

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Zavaros a helyzet jelenleg a Donbaszban, ahol az oroszok átszakították az ukrán védelmi állásokat. Emil Kastelhelmi finn katonai szakértő, a Black Bird Group OSINT adatok alapján dolgozó agytröszt elemzője értékelte a friss harctéri eseményeket. Meglátása szerint a felek most versenyt futnak az idővel, hogy gyorsabban tudjanak megfelelő erősítést küldeni a területre. Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a fővárosi felüljáró veszélyesebb, mint gondolnánk, elhúzódik a felújítás

Ez a fővárosi felüljáró veszélyesebb, mint gondolnánk, elhúzódik a felújítás

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Russia will face 'severe consequences' unless it agrees to end Ukraine war

Trump says Russia will face 'severe consequences' unless it agrees to end Ukraine war

The US president says he held a "very friendly" call with Zelensky and other European leaders ahead of a summit with Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 19:15
Nem csak szórakoznak nyáron a diákok
2025. augusztus 13. 12:02
Túllőtt a célon az Aldi? GVH-vizsgálat indult
×
×
×
×