Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után

Az egység a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen, ezért az utolsó nyitvatartási napja 2025. augusztus 24. lesz.

A kisújszállási bezárással kapcsolatban most a Spar kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak hangsúlyozta: a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, a cég idén is már több új üzletet nyitott, és a következő években is folytatja beruházási programját Magyarországon. Maczelka Márk kiemelte: egy üzlet bezárása sem a hazai, sem a nemzetközi kiskereskedelemben nem számít rendkívülinek. A vállalat minden évben felülvizsgálja áruházai eredményességét, és ha szükséges, meghozza a megfelelő üzleti döntést.

"Fontos megjegyezni, hogy alig volt még olyan évünk, amikor ne zártunk volna be üzletet, de ezzel párhuzamosan mindig nyitottunk is újakat, rendszerint többet, mint amennyit bezártunk" – tette hozzá.

(A nyitókép illusztráció.)