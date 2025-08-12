A csőd szélén táncol egy fapados cég - újra

A Spirit Airlines ismét a túlélésért küzd, a nemrég a csődből kikerült légitársaság készpénzhiány miatt akár ismét bajba kerülhet, a Bloombreg értesülései szerint kényszereladások jönnek a vállalatnál.

A társaság már figyelmeztette is a befektetőket, hogy fennáll a csődkockázat, ha nem jut pénzhez a hitelezők kielégítésére.

Pedig márciusban a Spirit Airlines már kikecmergett egy csődeljárás alól, 795 millió dollárral csökkentve adósságát, részvénykibocsátással.

A bírósági jóváhagyáshoz a vállalat 2025-re 252 millió dolláros nettó nyereséget ígért.

A Spirit most még eladhat tartalék hajtóműveket, reptéri jogokat, ebből lehet pénze.

Az iparág többi szereplője is küzd a kereslethiány ellen, ami Donald Trump vámintézkedéseivel állt elő - a Portfolio összefoglalója szerint.